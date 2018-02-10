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台媒承认误报陆客罹难 搜救仍在进行

台媒承认误报陆客罹难 搜救仍在进行
2018年02月10日 06:03 央视
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　　此前台湾TVBS称，特搜队进入云翠大楼201房间，寻获大陆一家5口失联游客，但已经不幸全部遇难。昨夜又澄清是误传

　　台消防部门表示，因为201房间变形严重，挤压犹如千层饼，搜救人员决定改变突破点，从另一方向继续挺进201号房，抢救最后一线奇迹。由于搜救难度大，其间还一度因为瓦斯泄露而中断。一夜攻坚，截至10号早上5点仍未有明显进展。

　　截至目前，此次台湾花莲强震已导致12人遇难，其中大陆游客4人，270多人轻重伤。花莲县政府计划在12日举行联合公祭。（央视记者 陈慧慧）

责任编辑：刘德宾 SN222

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