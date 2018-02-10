西藏欢迎民众举报黑恶势力 包括勾联达赖集团

原标题：西藏公安请群众举报黑恶势力犯罪，包括勾联达赖集团参与分裂

黑恶势力是经济社会健康发展的毒瘤，是人民群众深恶痛绝的顽疾，必须坚决依法予以打击。根据2018年1月11日，中共中央国务院向全国发出的《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》精神，为深入推进扫黑除恶专项斗争，保障人民安居乐业，确保社会和谐稳定，实现国家长治久安，请广大人民群众踊跃举报黑恶势力违法犯罪案件线索。现将举报相关事项通告如下：

一、举报内容

（一）威胁政治安全特别是政权安全、制度安全以及向政治领域渗透的黑恶势力。

（二）与达赖集团相互勾联，接受遥控指挥，参与实施分裂破坏活动的黑恶势力。

（三）以寺庙为靠山，利用宗教控制、蛊惑、煽动、挟持群众对抗党和政府，干预基层行政、司法、教育等事务的黑恶势力。

（四）与各类非法组织关系密切、相互勾结，向群众灌输“中间道路”“保护母语”等反动思想和狭隘民族主义思想的黑恶势力。

（五）打着经济、民生、环保、民俗、文化等旗号，表面充当群众所谓“代言人”，实际是达赖集团和境外敌对势力“代言人”的黑恶势力。

（六）非法募捐、集资、罚款，强制收取群众供奉，借机敛财，并向达赖集团提供资金的黑恶势力。

（七）把持基层政权、垄断农村经济资源、侵吞集体财产的“黑村官”等黑恶势力。

（八）采用欺骗、贿赂、威胁、暴力等非法手段操纵、干扰、破坏基层换届选举的黑恶势力。

（九）利用宗教、家族势力横行乡里、称霸一方、欺压残害百姓的“村霸”等黑恶势力。

（十）利用宗教、家族势力非法插手干预地界、草场、虫草、债务等民间矛盾纠纷，充当“地下执法队”插手干预基层行政、司法的黑恶势力。

（十一）在征地、租地、拆迁、工程项目等过程中为获取非法利益，煽动闹事的黑恶势力。

（十二）在建筑工程、交通运输、矿产资源等行业、领域，强揽工程、恶意竞标、非法占地、滥开滥采、抢占资源、垄断经营或强买强卖、拦路收费、强制雇用设备、人员，干扰工程建设的各类“沙霸”“车霸”“路霸”等黑恶势力。

（十三）在商贸集市、批发市场、车站机场、旅游景区等场所欺行霸市、强买强卖、收保护费的“市霸”“行霸”“菜霸”“肉霸”等黑恶势力。

（十四）操纵、经营“黄赌毒”等违法犯罪活动的黑恶势力。

（十五）以“套路贷”“校园贷”等各种方式非法高利放贷、暴力讨债的黑恶势力。

（十六）插手民间纠纷，充当“地下执法队”的黑恶势力。

（十七）组织雇佣网络“水军”在网上威胁、恐吓、侮辱、诽谤、滋扰的黑恶势力。

（十八）通过建立微信群、网络论坛等方式进行网上串联，并在网下实施违法犯罪活动的黑恶势力。

（十九）从事非法资金募集和运营等违法犯罪活动，巧取豪夺经济利益，严重损害公平竞争秩序和经济发展环境的黑恶势力。

（二十）国家机关工作人员利用职务便利，包庇、纵容黑恶势力犯罪，充当“保护伞”的。

（二十一）强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事、聚众斗殴、非法拘禁、故意毁坏财物、组织卖淫、强迫卖淫、开设赌场等涉恶类犯罪。

（二十二）其它涉黑涉恶违法犯罪线索。

二、举报途径

（一）实地举报：西藏自治区拉萨市城关区林聚路35号西藏公安厅刑侦总队有组织犯罪侦查支队。

也可直接前往各市、地公安局、处刑侦支队进行举报。

（二）电话举报：拨打西藏自治区公安机关群众举报电话0891—12389。注：根据电话语音提示选择相关公安机关进行举报。

扫黑除恶是一场人民战争，必须依靠人民群众的积极参与。欢迎广大群众积极检举揭发黑恶势力违法犯罪线索，同黑恶违法势力行为作坚决斗争。对提供线索的群众，公安机关将依法保护举报人的个人信息及安全。对恶意举报、诬告陷害他人的，将依法追究举报人的法律责任。被举报人对举报人进行报复的，将依法从严、从重惩处。

西藏自治区公安厅

2018年2月7日

来源：西藏日报

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责任编辑：张义凌