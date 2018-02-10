山西“盗墓黑帮”案一审：5人被判无期以上刑罚

原标题：山西闻喜“盗墓黑帮”案一审宣判 5人被判无期徒刑以上刑罚

新华社太原2月10日电（记者 胡靖国、孙亮全）10日上午，山西省运城市中级人民法院对侯金发、侯金海、侯金亮等9名被告人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、盗掘古墓葬罪等16项罪名案件依法进行了公开宣判。其中5人被判处无期徒刑以上刑罚。

判决显示，被告人侯金发、侯金海、张成俊、李金玉共同或分别犯组织、领导或参加黑社会性质组织罪、盗掘古墓葬罪、开设赌场罪、妨害公务罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、抽逃出资罪、倒卖文物罪，容留他人吸毒罪、非法持有枪支罪、窝藏罪，判处无期徒刑，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利终身； 被告人张保民犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、盗掘古墓葬罪、开设赌场罪、贩卖毒品罪、非法持有枪支罪，判处死刑，缓期二年执行，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利终身；被告人侯金亮、王红贵、景春凯、侯金江共同或分别犯组织、领导或参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、盗掘古墓葬罪、开设赌场罪、抽逃出资罪、非法持有枪支罪、帮助毁灭证据罪，分别判处有期徒刑二十年、十二年、十年、八年，及相应的财产刑、资格刑。

运城市中级人民法院审理查明，被告人侯金发、侯金海、侯金亮自1993年以来，以血缘关系为纽带，以被告人张保民、张成俊、李金玉、王红贵、景春凯、侯金江为骨干，在运城市闻喜县大肆进行有组织的违法犯罪活动，残害百姓，控制当地相关行业，共同或分别实施犯罪74起，违法行为14起，构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪、妨害公务罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、抽逃出资罪、盗掘古墓葬罪、倒卖文物罪、开设赌场罪、贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪、非法持有枪支罪、窝藏罪、帮助毁灭证据罪等16个罪名，严重破坏社会秩序，在当地造成极其恶劣的社会影响。

运城市中级人民法院于2018年2月1日至4日公开开庭审理了此案，各被告人及其辩护人、部分受害人到庭参加诉讼。法院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。人大代表、政协委员、媒体记者及社会各界群众近千人次旁听了庭审。

该案中涉及国家机关工作人员充当保护伞的犯罪案件司法机关正在另案审理。

责任编辑：张岩