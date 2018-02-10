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湖北阳新车祸致10死 面包车逆向超车处置不慎

湖北阳新车祸致10死 面包车逆向超车处置不慎
2018年02月10日 18:30 央视
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　　原标题：江西一面包车在湖北发生车祸 致10死1伤（图）

　　今天（2月10日）中午1点40分左右，湖北阳新县枫林镇316省道上发生一起车祸，一辆湖北黄冈籍大货车与一辆江西籍面包车相撞，据央视记者从阳新县获悉，事发时驾乘人员共11人，其中有两名儿童，面包车在逆向超车中处置不慎，撞向对向车道的黄冈籍大货车，致使面包车内十人死亡，1人受伤，伤者被送往医院救治。（央视记者 王涵 孙丽鹏）

责任编辑：张岩

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