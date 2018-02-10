周鹏举拟任辽宁沈阳新民市委书记

根据《中共中央关于印发的通知》（中发[2014]3号）精神，现将拟任职的人选公示如下：
周鹏举，男，汉族，1973年10月生，1996年8月参加工作，1995年11月加入中国共产党，在职研究生学历，硕士学位，现任中共新民市委副书记、新民市人民政府市长，拟任中共新民市委书记。
本公告发布后，对该人选如有不同意见，请在2018年2月22日前以电话、信函、亲访、网上举报等方式向省委组织部反映。反映问题要实事求是，电话、信函和网上举报应署真实姓名。信访的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
联系电话：024-12380（1）
举报网站：www.ln12380.gov.cn
通信地址：中共辽宁省委组织部干部监督信息管理处（沈阳市和平区和平南大街45号 邮政编码：110822）
2018年2月10日
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