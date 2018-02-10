日搜救队准备离台 停留不满48小时自称完成任务

[不到48小时，日本搜救队称“完成任务”准备离台]2月10日，去花莲搜救的日本救援队准备离开了，并在坍塌的饭店前与台湾搜救人员合影，在此次救援过程中深层探测仪被质疑失效，日方解释称“只是提供器材”，而他们在台湾停留时间还不满48小时。
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