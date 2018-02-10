一场“夺宝大战”展开 世界各国为啥纷纷盯上它？

原标题：[商机]一场“夺宝大战”！世界各国为啥纷纷盯上了它？

关于北极主权的争夺，从加拿大到挪威，从丹麦到俄罗斯，这似乎是一场没有硝烟的战争。中国首发北极政策白皮书，不越位、不缺位，坦坦荡荡参与北极治理。

1月26日，国务院新闻办公室发表《中国的北极政策》白皮书。央视财经频道纪录片团队历时3年多，于2016年隆重推出8集电视纪录片《北极，北极！》。在中国首次发布北极政策白皮书之际，央视财经邀您重新走进、感知北极这个神秘的冰雪世界，一起为北极发展贡献中国智慧和中国力量。

今晚22：47，CCTV-2 央视财经频道《北极，北极！》将播出第六集《对话之地》。随着北极在地缘政治中的角色日趋重要。围绕北极治理会发生怎样的博弈？如何在对抗与合作间找到平衡？

中国始终遵循“不越位”、“不缺位”的基本方针

随着北冰洋逐渐融化，关于北极地区的各种各样想法也源源冒出来。这些都取决于你是谁、你的立场如何，北冰洋或许是被冰封的巨大空虚、或许是这个地球上仅存的未曾被触碰的原始自然、或许是亟待保护的资源前线、或许是最新的大国角逐的角斗场、或许是各国之间下一个策略目标……

1月26日发表的《中国的北极政策》白皮书，是中国首次就北极政策发表的白皮书。《中国的北极政策》白皮书一经发表就引来西方社会的一些质疑。《华盛顿邮报》指出，有国家认为，中国欲积极参与北极事务是另有所图。冰岛就曾禁止过一位中国商人想在北极建造旅游度假村的提案。冰岛认为，该商人在北极购买300平方千米的土地的行为十分可疑。更有人担心，中国将以破坏北极的生态环境为代价，掠夺自然资源，并与其他国家瓜分北极。对此，外交部副部长孔铉佑表示：“这种担心是完全没有必要的。中国参与北极的开发利用是对北极的贡献，带来的是发展机遇，受惠的是北极地区人民。”

事实上，围绕中国参与北极事务，一直有西方舆论宣扬“中国威胁论”。

“不越位、不缺位”，这是中国在北极事务中的基本定位。外交部副部长孔铉佑表示，“不越位”指中国作为非北极国家，不会介入完全属于北极国家之间以及北极区域内部的事务。中国将依据国际法来参与北极事务，并指导中国的实体和个人依据国际法和北极国家的国内法开展北极活动和北极的相关合作。“不缺位”指中国作为北极事务的重要利益攸关方，将在北极跨区域和全球性问题上积极发挥建设性作用。

而长期以来，中国也一直没有颁布自己的北极政策，明确中方在北极地区活动的目标和立场。“经济之声”报道称，实际上，中国属于公布北极政策比较晚的国家，就是在“近北极国家”中也是属于比较晚的一个，德国、日本、韩国、印度都在2015年以前公布了自己国家的北极政策。此次，中国发表北极政策白皮书是为了消除外界认为中国欲谋求北极地区领土主权的疑虑，更为了推动签署针对北极的正式国际公约。

北极不存在成熟的条约体系 “夺宝大战”就此展开？

和南极不同，北极事务没有统一适用的单一国际条约，它由《联合国宪章》《联合国海洋法公约》《斯瓦尔巴条约》等国际条约和一般国际法予以规范。一直以来，对于北极地区的地理范围有着多种解释，但通常的看法认为，北极是指北纬66°34′北极圈以内的地区。北冰洋是该地区的主体，海洋面积大约为1460万平方公里，陆地区域面积大约为800万平方公里，囊括了俄罗斯、加拿大、美国、芬兰、冰岛、瑞典、挪威、丹麦（格陵兰岛）等国的部分国土。

根据美国地质勘探局2008年的统计，北极地区待发现石油储量占全球的13%，天然气储量占全球的30%，待发现的液化天然气（LNG）资源占全球的20%，总量约为4000亿桶油气的储量。目前，全球油气资源日趋匮乏，北极就如同一个未开发的宝藏，吸引着全世界的目光。此外，北极另一个引人关注的是航道商机。随着全球变暖导致海冰融化，越来越多的航运路线随之出现。这给商业和贸易带来新的机会。来自俄罗斯的研究认为，俄罗斯的北方海航道运输能力可能会上升，可使欧洲到东北亚地区的航运时间减少30%~50%。其中，中国到欧洲的航海时间较之传统航道可节省约40%。

由于对如何共同管理北极地区的议题，国际社会尚未达成共识。“北极八国”对这片“未被开发过”的地区都表现出了“当仁不让”、“势在必得”的决心。战略优势上的考量，北极丰富的自然资源和航道带来的巨大可能，都使北极成为多国争夺的焦点。

北极很冷 北极很“热” 北极圈的较量从未停止

从二战到冷战，北极一直是各国争夺的焦点所在。俄罗斯北方舰队驻扎摩尔曼斯克，美国设置雷达、气象站在巴罗，加拿大数次北方军演……各国角力曾经在北极地区展开。

1987年，前苏联领导人戈尔巴乔夫在北方重镇摩尔曼斯克发出了影响北极甚至影响人类历史的声音。他在讲话中提出了北极无核化、共同开发的主张。如今，航道贯通、环境保护、原住民的可持续发展等都是北极国际治理的主题。

人类对于北极的认识和探索已久，针对北极地区提出过不同的治理方法，但并没有形成一个共同执行的方案。《南极条约》曾经被效仿。1959年《南极条约》的签署，结束了18世纪开始的国际纷争，并运行至今。但现实问题是，人类无法在北极制定类似的条约。

北极地区的创举是1920年18个国家在巴黎签订《斯瓦尔巴条约》。随后，相继有包括中国在内的33个国家参加这一条约。根据此条约，中国于2004年建成了第一个北极科学考察站——北极黄河站。

在今天，针对北极的争夺是多方面的：主权与领土之争，以及各大能源、矿产、运输企业之间的商业竞争，都未曾停止。这片最寒冷的海洋和陆地，已经成为地球上最炙手可热的区域之一。

“尊重、合作、共赢、可持续” 共创北极未来

北极治理并非只与资源开发有关。阿珠·皮特生在格陵兰、欧洲学习法律。来到努纳武特地区之后，爱上了当地文化，于是开始学习因纽特语言，同时把自己的法律知识运用到当地事务之中。2010年，欧盟通过一项法案，禁止进口加拿大的海豹皮制品，阿珠代表她所在的社区向欧盟提出强烈的抗议。在阿珠看来，身处不同的语境之中，现代社会的人并不理解传统因纽特人生活的艰难。

“那些反对我们的人不理解我们当地的自然状况，那些生活在人口数百万大都市的人们，自然不用去理解我们当地动物的生存规律，抑或是这些动物是如何被捕杀的，生活在城市的人们需要什么买什么就好。”

同时，环境保护带来的问题在北极治理中份量日渐加重，北极地区关系到全球海洋环境的变迁。比如，北极气候变化对全球影响较大。有监测表明，过去三四十年间，北极气温升高的幅度是全球的两倍。全球都在变暖，但北极气温变化速度更快、幅度更大，导致北极冰层迅速消融，进一步引起海平面上升。据估算，按照当前冰层消融的速度，未来全球海平面将上升1米，这是世界各国需要共同面对的气候灾难和重大挑战。

除了气候变化，北极航道开发也颇受关注。北极航道开发有助于推动国际航运与全球贸易发展，但船舶活动增多将排放更多污染物，对北极乃至全球环境造成不利影响。北极生态环境比较脆弱，生物链比较短且迁徙性物种较多，因此对污染的控制至关重要。控制污染问题光靠北极国家解决不了，光靠域外国家也行不通，实际上是跨区域问题。国际组织已经开始对这样的议题展开研究、采取措施。比如国际海事组织批准了《极地水域船舶航行安全规则》，促进极地水域船舶航行更加安全环保。

作为脆弱的生态系统，作为世界气候的晴雨表，作为未来方便的海上通路、作为一个资源宝库，北极的命运更需要开放的国际合作、对话和分享精神。

导演手记：

距《北极，北极！》纪录片首播将近两年的时间，这两年间中国对北极事务的参与愈发积极。2017年，中国第八次北极科学考察队搭乘“雪龙”号科考船历史性地穿越北极中央航道、试航西北航道成功，实现了中国首次环北冰洋调查，为我国开辟了北美经济圈至东北亚经济圈的海上新通道。如今，《中国的北极政策》首部白皮书的发布，表明中国认识、保护、利用和参与治理北极势在必行。

地球的南北两极，存在巨大差异，这个差异在于南极没有常住居民，而北极不仅有原住民，还涉及八个国土在北极圈内的国家。因此，如何治理、如何开发、如何可持续性发展，是《对话之地》这集要讨论的内容。当时参与本集讨论的有冰岛总统、俄罗斯前国家杜马副主席奇林加罗夫、丹麦北极大使、瑞典北极大使、美国北极委员会主席等北极多国政要，以及世界自然基金会全球总干事、国际海事组织总干事等NGO组织的代表，在内容上具有一定的权威性。

作为北极理事会的正式观察员，中国一直积极参与北极事务。在纪录片拍摄期间，2015年10月16日，恰逢第三届北极圈论坛大会在冰岛召开，中国外交部部长王毅在中国国别专题会议开幕式上发表视频致辞：“中国是北极的重要利益攸关方。在参与北极事务方面，中国一贯秉承三大政策理念：即尊重、合作与共赢。”如今中国北极政策白皮书正式公布了“尊重、合作、共赢、可持续”四大基本原则。这个变化也体现出我们参与北极事务负责任的态度。正如白皮书说，北极问题已超出北极国家间问题和区域问题的范畴，涉及北极域外国家的利益和国际社会的整体利益，攸关人类生存与发展的共同命运，具有全球意义和国际影响。

责任编辑：张岩