英媒：中国航空公司为何能提供这么便宜的机票？

英国《独立报》2月9日文章，原题：中国的航空公司为何能提供这么便宜的航班？ 此前在中国乘坐飞机的经历——舒适的机场、便宜的票价——让笔者想探究为何中国的航空公司能提供如此便宜的航班。
首先，中国的航空公司大量购买西方先进客机来完善机队。飞行安全专家艾德里安·杨表示，此举显然有助于降低航空风险。他解释说，订单确定后“政府便开始进一步完善安全倡议，因为（西方飞机）制造商不希望其飞机出现在有关坠机新闻中。”这使得中国的飞行安全深受业界和消费者的肯定。世界银行的数据显示，2015年中国的航空旅客运输量增至1995年的9倍。
其次，在1988年，“国有航空公司”被按照中国三大航空枢纽分拆为国航、东航和南航。即便它们都是国有企业，但内部竞争不仅进一步改善其安全状况，还为中国各地旅客提供相对低廉的空中旅行。京沪之间每小时内有三四个航班供商务旅客选择，就连像从西安飞往桂林这样的“小”航线，每天也有6个航班。更高的飞机满座率，也可以让中国的航空公司给予乘客更低的机票价格。由于价格低得惊人，中国的航空公司让其外国同行难以招架。（作者西蒙·考尔德，丁雨晴译）
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