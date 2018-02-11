新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

寒潮蓝色预警解除 北方大部地区今明将开始升温

寒潮蓝色预警解除 北方大部地区今明将开始升温
2018年02月11日 06:51 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：寒潮蓝色预警解除 北方大部地区今明两天将开始升温

　　中新网2月11日电 中央气象台2月11日06时解除寒潮蓝色预警：冷空气对中东部地区影响减弱，北方大部地区今明两天将开始升温，因此解除寒潮蓝色预警。但预计今天，东北地区东部、黄淮东部和东南沿海等地的部分地区仍有2~5℃降温。同时，北方大部地区并伴有4~6级偏北风；东部海区、台湾海峡及附近海域将有8级、阵风9级的偏北风。

全国最低气温预报图（2月10日20时-12日08时）图片来源：中央气象台全国最低气温预报图（2月10日20时-12日08时）图片来源：中央气象台

　　防御指南：

　　1、人员要注意添衣保暖；在生产上做好对大风降温天气的防御准备；

　　2、门窗、围板、棚架、临时搭建物等易被大风吹动的搭建物固紧， 妥善安置易受大风影响的室外物品；

　　3、应到避风场所避风，通知户外作业人员注意安全；

　　4、留意有关媒体报道大风降温的最新信息，以便采取进一步措施；

　　5、交通、公安等部门要按照职责做好道路结冰应对准备工作。

 

责任编辑：初晓慧

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区