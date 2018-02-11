寒潮蓝色预警解除 北方大部地区今明将开始升温

原标题：寒潮蓝色预警解除 北方大部地区今明两天将开始升温

中新网2月11日电 中央气象台2月11日06时解除寒潮蓝色预警：冷空气对中东部地区影响减弱，北方大部地区今明两天将开始升温，因此解除寒潮蓝色预警。但预计今天，东北地区东部、黄淮东部和东南沿海等地的部分地区仍有2~5℃降温。同时，北方大部地区并伴有4~6级偏北风；东部海区、台湾海峡及附近海域将有8级、阵风9级的偏北风。

全国最低气温预报图（2月10日20时-12日08时）图片来源：中央气象台

防御指南：

1、人员要注意添衣保暖；在生产上做好对大风降温天气的防御准备；

2、门窗、围板、棚架、临时搭建物等易被大风吹动的搭建物固紧， 妥善安置易受大风影响的室外物品；

3、应到避风场所避风，通知户外作业人员注意安全；

4、留意有关媒体报道大风降温的最新信息，以便采取进一步措施；

5、交通、公安等部门要按照职责做好道路结冰应对准备工作。

责任编辑：初晓慧