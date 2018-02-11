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5年50多次 国务院常务会最热议题为何是它？

5年50多次 国务院常务会最热议题为何是它？
2018年02月11日 18:51 中国网作者：苏向东
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　　原标题：5年50多次 国务院常务会最热议题为何是它？

　　审批公章越来越少，

　　“奇葩”证明接连取消，

　　开公司只要“一照一码”！

　　这些都是“放管服”改革的红利！

　　本届政府近200次常务会议，超过50次审议与此相关的议题，是当仁不让的“重头戏”。

　　“放管服”，就是简政放权、放管结合、优化服务。转变政府职能，这三件事密不可分哦！

　　放，该放的权一定要放足！

　　管，该政府管的事一定要管到位！

　　服，让群众少跑腿、不添堵！

　　中央要求深化行政审批制度改革。5年来，国务院常务会议10多次审议削减审批事项！

　　更多精力放在加强事中事后监管和优化服务上！

　　办事越来越方便，

　　就业创业门槛越来越低，

　　企业负担越来越轻，

　　营商环境越来越好！

　　李克强总理说，通过“放管服”改革，激发市场主体活力和社会创造力！

　　让群众和企业更方便，嗯！“放管服”改革还会不断升级！

责任编辑：张迪

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