香港一嫌疑车辆为逃避交警追截 致多车相撞2死4伤

2月11日下午5时35分，香港新界粉岭公路近上水处发生交通事故。一辆涉嫌违反交通规则的私家车，为逃避交警追截，在公路上飞驰并失控翻车，车上司机当场死亡，另一名男乘客昏迷不醒送往医院后不治身亡。有报道称，事发时私家车在路上高速左右穿插，期间撞毁另外三辆私家车，造成其余4人受伤，其中包括一名执行任务的单车交警。（央视记者 包佳节）
图片来自当地媒体
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