中国外交部发言人陆慷就杨洁篪访美答记者问

中新社华盛顿2月10日电 当地时间2月10日，中国外交部发言人陆慷在华盛顿就中共中央政治局委员、国务委员杨洁篪访问美国有关情况回答了记者提问。

有记者问：近日媒体高度关注中共中央政治局委员、国务委员杨洁篪对美国的访问，你能否介绍此访的主要情况和具体成果？

陆慷说，应美国国务卿蒂勒森邀请，2月8日至9日，中共中央政治局委员、国务委员杨洁篪对美国进行访问。访问期间，杨洁篪会见了美国总统特朗普，同美国国务卿蒂勒森举行会谈并出席了蒂勒森国务卿举行的工作午宴，会见美国总统国家安全事务助理麦克马斯特和总统高级顾问库什纳，与美国各界重要人士举行了座谈。

杨洁篪向特朗普总统转达了习近平主席的诚挚问候。特朗普总统对此表示感谢，并请杨洁篪国务委员转达他对习近平主席的诚挚问候。

杨洁篪同特朗普总统及美方高级官员和各界人士就中美关系和共同关心的国际与地区问题深入交换了意见。

杨洁篪表示，过去一年，在习近平主席和特朗普总统共同引领下，中美关系取得重要积极进展。去年11月特朗普总统访华期间，两国元首达成重要共识和成果，强调中美在维护世界和平、稳定、繁荣方面拥有广泛共同利益和重要责任，中美关系的走向具有重要的全球影响，一个不断发展的中美关系不仅符合两国人民根本利益，也是国际社会普遍期待。

杨洁篪指出，今年以来，两国元首通过通电话、通信等方式保持密切联系，指示两国团队以只争朝夕的精神推进广泛领域的合作，这为双方团队指明了努力方向。两国团队要继续认真落实两国元首北京会晤达成的共识和成果，保持高层及各级别密切交往，用好4个高级别对话机制，拓展经贸、两军、执法、禁毒、人文、地方等领域交流与合作，就朝鲜半岛核等重大国际和地区问题加强沟通协调，坚持以建设性方式管控分歧和敏感问题，确保中美关系取得更多积极成果。

杨洁篪强调，中国坚定不移走中国特色社会主义道路，对内大力推进全面改革，对外坚持走和平发展道路，奉行互利共赢的对外开放战略。中美关系保持积极发展，符合两国人民根本利益，也是国际社会的普遍期待。希望美方与中方相向而行，相互尊重，互利互惠，推动中美关系长期健康稳定发展。

美方同样认为，在两国元首引领下，过去一年中美关系取得积极进展。特朗普总统去年11月对中国的国事访问十分成功。美中关系非常重要。美中之间正在进行着一系列合作。美方愿同中方加强合作。美方愿同中方发展富有成果的建设性关系。双方应当落实好两国元首北京会晤的共识和成果。美方愿同中方共同努力，巩固和扩大互利合作，本着相互尊重的态度妥善处理分歧，推动两国关系取得更多积极进展。

关于中美经贸关系，杨洁篪指出，大量的事实已经证明，中美经贸关系的本质是互利共贏，给两国人民带来了巨大利益。双方要落实好两国元首北京会晤经贸领域成果，探讨在能源、基础设施建设、“一带一路”等领域开展更多务实合作，继续就两国宏观经济形势和国际经济事务加强政策协调。双方应当通过对彼此开放市场、做大合作蛋糕的办法妥善处理经贸问题，维护两国经贸关系健康发展。

美方也认为，中美贸易关系十分重要。双方应该共同研究、探讨有效解决两国经贸问题的办法。

双方就朝鲜半岛核问题交换了意见。杨洁篪表示，中方始终致力于实现半岛无核化，致力于维护半岛和平稳定，致力于通过对话协商解决问题。国际社会应当支持朝鲜和韩国改善关系，延续当前半岛缓和势头。中方愿与美方一道，在相互信任、相互尊重基础上保持沟通与协调，共同推动半岛问题妥善解决。

杨洁篪还同美方就加强中美在重要双边领域和国际地区问题上的广泛合作深入交换了意见。双方商定将于今年上半年在中国举行第二轮中美外交安全对话，并于年内尽早举行第二轮全面经济对话、社会和人文对话、执法及网络安全对话。

陆慷说，杨洁篪国务委员此次访美，是中美元首北京会晤后两国高层首次进行面对面接触。访问期间，双方就中美关系和共同关心的重要问题深入交换意见，这有利于双方下阶段落实好两国元首北京会晤共识和成果、规划并推进中美各领域交往与合作。（完）

责任编辑：张建利