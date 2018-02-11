发改委：继续清理规范涉企收费 降低电信资费

中新网2月11日电 国家发改委新闻发言人孟玮今日表示，去年降成本工作取得显著成效，达到1万亿，今年将继续推进降成本工作，下大力气降低制度性交易成本，深化“放管服”改革。继续清理规范涉企收费，重点开展降低企业用电成本、降低电信资费、降低交通、物流领域收费等5方面工作。

资料图：工作人员分拣快递 中新社记者 张云 摄

国家发改委今日召开新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题。有记者问，2017年降成本工作取得不错进展，去年年底的中央经济工作会议也进行了安排部署，发改委作为宏观调控部门，2018年在降成本工作方面有哪些考虑，能不能介绍几项重点工作？

国家发改委新闻发言人孟玮称，2017年降成本工作取得了显著成效，大数是1万亿，其中涉企收费减负就达到1700亿元。中央经济工作会议强调，要大力降低实体经济成本，在降低制度性交易成本、税费成本和要素成本上协同发力。2018年，国家发改委将持续推进降成本工作，更加注重中长期目标确立和长效机制建设，把降成本与产业转型升级、提升持续发展能力结合起来，以提高实体经济供给体系质量为重点，持续增强我国经济质量优势。

孟玮称，一是继续下大力气降低制度性交易成本，重点是深化“放管服”改革。我们将进一步简化投资项目审批流程，从精简报建事项、开展多图联审、推广区域评价、简化竣工验收、加强事中事后监管等方面，提出进一步精简的举措。加大力度推进政务信息系统整合共享，全面推行政务服务网上办理，实现数据通、业务通。

孟玮称，二是继续下大力气清理规范涉企收费。发改委将会同有关部门，重点开展5方面工作。一，降低企业用电成本。进一步规范电网环节收费，提高两部制电价灵活性，推进区域电网和跨省区输配电价改革，扩大跨省区电力市场交易，结合深化增值税改革降低电网企业税负，降低国家重大水利工程建设基金征收标准，临时性降低输配电价。二，降低电信资费。督促基础电信企业进一步落实取消手机国内长途和漫游费等降费措施，降低流量资费和中小企业专线标准资费，以及国际港澳台漫游资费。三，降低交通、物流领域收费。规范市场自主定价的港口经营服务性收费行为，推动港口企业调减港口作业包干费收费标准。稳步扩大高速公路分时段差异化收费试点，优惠通行费。落实货运车辆年检年审合并工作。四，加强地方天然气输配价格监管。推动地方抓紧出台省内天然气短途管道运输和配气价格监管规则，及时开展成本监审，重新核定省内输配价格，切实降低偏高的价格。规范输配企业收费行为，清理整顿不合理收费，减轻天然气用户负担。五，进一步强化收费监管。取消、降低部分服务性收费。在已经公布全国政府定价的经营服务性收费目录清单“一张网”基础上，建立清单动态调整机制。充分发挥“涉企收费投诉留言”平台和全国12358价格监管平台的作用，严肃查处各类违法违规收费行为，曝光乱收费典型案例，坚决防止不合理收费死灰复燃。

孟玮介绍，三是继续下大力气推进物流降本增效。今年，我们将重点开展3方面工作。一是按照国务院决策部署，会同相关部门，在物流领域简政减税降费方面陆续出台10余项政策措施，为实体经济发展营造更好环境。二是编制国家物流枢纽布局和建设规划，推动构建国家骨干物流基础设施网络，发挥物流基础设施网络对经济高质量发展的支持保障作用。三是开展物流降本增效综合改革试点，打破地方保护和行业垄断，破除制约物流降本增效和创新发展的体制机制障碍，促进物流业健康发展。

责任编辑：张迪