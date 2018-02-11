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广西柳州成立螺蛳粉检验检测中心

广西柳州成立螺蛳粉检验检测中心
2018年02月11日 17:59 新华网
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　　新华社南宁2月11日电（记者卢羡婷）广西柳州螺蛳粉检验检测中心11日揭牌成立，“网红”柳州螺蛳粉质量安全监管从此有了更强有力的技术支撑，这将为螺蛳粉产业规模化升级发展提供坚实的技术保障。

　　据中心相关负责人介绍，中心成立后，将加大对柳州螺蛳粉安全性指标的监测力度，开展对螺蛳粉成品及干米粉、螺蛳、酸笋、腐竹、花生、木耳等原料的监督检验工作，重点对重金属污染物、真菌毒素、食品添加剂等食品安全性指标进行检测，并提供公共检验检测服务和科研服务，还将指导螺蛳粉生产企业进行实验室建设或改造。

　　近年来，柳州用工业思维谋划螺蛳粉产业发展，通过推动标准制定、出台激励政策、加强行业规范、培育知名品牌等一系列措施，将名不见经传的地方小吃打造成“网红”食品。袋装柳州螺蛳粉产业只用3年时间就实现从0到年产值30亿元的突破，目前日销量已突破80万袋。柳州正通过鼓励农民养螺蛳、种甜笋等方式，延长下游产业链，推动农民增收致富，推动乡村振兴战略实施。

责任编辑：张迪

食品螺蛳粉网红
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