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京哈高速液化石油气车辆起火 2人重度烧伤6人轻伤

京哈高速液化石油气车辆起火 2人重度烧伤6人轻伤
2018年02月11日 17:47 中国新闻网
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事故现场 警方供图事故现场 警方供图

　　中新网石家庄2月11日电 （李洋）河北高速交警总队11日通报，11日8时40时许，京哈高速北京方向292公里处，一辆运输液化石油气的危险品车（辽D78351、辽D562A挂）发生交通事故，侧翻至路侧起火，引起3辆小车燃烧，事故造成2人重度烧伤，6人轻度烧伤，1人无伤情，伤员第一时间被送往医院治疗。

事故现场 警方供图事故现场 警方供图

　　据通报，事故发生后，高速交警、政府应急部门、消防、路政、清障等单位迅速开展救援，目前火势已得到控制，救援工作正在有序展开。

事故现场 警方供图事故现场 警方供图

　　通报称，由于危险品车辆仍然有明火，有可能发生流淌火，具有一定的危险性，相关路段采取交通管制措施：山海关主线劝返沈阳方向车辆，从秦东站口下高速绕行；孟姜站口分流北京方向所有车辆；秦皇岛西口分流沿海高速秦皇岛方向车辆；抚宁站口分流京哈高速沈阳方向所有车辆。

事故现场 警方供图事故现场 警方供图

　　河北高速交警提示驾驶人，可以先绕行国省道，沈阳方向车辆可以绕行至辽宁辖区站口驶入高速，北京方向车辆除孟姜站口外皆能通行。（完）

 

责任编辑：张迪

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