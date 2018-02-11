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发改委发布境外投资敏感行业目录 房地产酒店受限

发改委发布境外投资敏感行业目录 房地产酒店受限
2018年02月11日 18:07 澎湃新闻
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　　国家发改委发布境外投资敏感行业目录：房地产、酒店仍受限

　　2月11日，国家发改委发布2018年版境外投资敏感行业目录，具体包括：武器装备的研制生产维修、跨境水资源开发利用、新闻传媒。

　　此外，需要限制企业境外投资的行业有：房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部以及在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

　　该目录自2018年3月1日起施行。

责任编辑：张义凌

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