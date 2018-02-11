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原标题：[解码中国]人民日报整版谈海洋强国建设，释放什么信号？

2月11日，《人民日报》整版刊文，称中国迎来了海洋强国建设的历史机遇期，建设海洋强国正当其时。

2月11日，《人民日报》整版刊文，称中国迎来了海洋强国建设的历史机遇期，建设海洋强国正当其时。这是对中国海洋发展状况的一次集中审视，也是对国家海洋强国建设意义的一次积极表态。

全球性的挑战

1月8日，中国社会科学网刊文《坚持陆海统筹 建设海洋强国》，阐述了海洋对于国家的意义。文章认为，海洋是人类可持续发展的重要战略空间，也是当今世界各国赢得竞争优势的战略制高点，是彰显国家实力、维护国家安全的战略要冲。纵观人类发展史，走向海洋是民族振兴、国家富强的必由之路。谁拥有强大的海上实力，谁就能在海洋战略竞争中占据优势和主动，获取更多的战略空间和国家利益。

同时文章也指出，由于中国海洋地理相对不利，从北到南的黄海、东海和南海被包围在第一岛链内；承载经济重任的东南沿海地区，长期处在美日军事打击覆盖范围内；岛屿主权争端、海洋划界及海洋资源纠纷，严重地制约中国海洋事业及国民经济的发展。

此外，军事科学院原副院长刘继贤在《人民日报》刊文也表示，随着陆地资源供应日趋紧张，世界主要国家纷纷加快探索和开发利用海洋空间，加紧向深海、远洋和极地进军。例如，美国、俄罗斯等竞相提出以建设强大海上力量、发展海洋前沿科学技术为核心的战略规划。同时，随着对外开放不断深化特别是“一带一路”建设深入推进，大量基础设施、资源资产和人员长期置于海外，有些面临地区战乱、恐怖主义等威胁。

因此对中国来说，建设海洋强国，就要下力提升维护海洋权益和海洋安全的综合能力，确保中国海洋权益和海洋安全不受侵犯。向深海大洋进军、建设强大海上力量，已成为中国发展必不可少的战略支撑。

几千年未有之变革

2017年1月，国务院印发3号文件，首次下文明确了中国将《联合国海洋法公约》中的国家管辖海域归属于海洋国土范畴。文件指出，“中国的国土包括陆地国土和海洋国土，其中陆地国土面积960万平方公里，根据《联合国海洋法公约》有关规定和中国主张，管辖海域面积约300万平方公里。这是中华民族繁衍生息的宝贵家园，也是中国经济社会持续发展的基本载体。”

对此，国家海洋局党组书记、局长王宏在《人民日报 》刊文指出，要深刻认识和领会海洋在国家经济发展全局中的重要战略地位，从狭隘的陆域国土空间思想转变为海陆一体空间思想，树立陆海统筹理念，从根本上转变以陆看海、以陆定海的传统观念。

中共国家海洋局党组在《求是》杂志也刊文指出，强化海陆一体的海洋国土意识，将蓝色国土与陆地领土视为平等且不可割的统一整体，这是中国几千年来国土观念未有之变革，是中华民族寻求新的发展路径的重大战略选择。

历史性的机遇期

目前，中国海洋强国建设迎来历史机遇期。国家海洋信息中心主任何广顺在《人民日报》刊文指出，当前，中国海洋事业已进入发展加速期。在中国现代化建设进入新阶段、跃上新水平的大背景下，海洋事业发展不能满足于既有的成就、速度和水平，而应对接国家目标，努力把中国建设成为海洋经济发达、海洋科技先进、海洋生态健康、海洋安全稳定、海洋管控有力的新型现代化海洋强国，让海洋成为满足人民美好生活需要的重要保障。

此外，维护和平安定的海洋秩序、有效应对海洋环境变化，需要各国共同努力，更需要大国担当责任。随着中国综合国力不断增强、国际地位日益提高，积极参与全球海洋治理，已成为中国履行大国责任的迫切需要。履行好这一责任，需要建设一支与中国国际地位和综合实力相匹配的海上力量，参与打击海盗和恐怖主义等重大国际行动，为国际社会提供更多海洋公共安全产品。可以说，建设强大的海上力量是实现强海梦、强国梦的重要保障。

党的十九大报告提出：“坚持陆海统筹，加快建设海洋强国。”建设海洋强国，符合中国发展规律、世界发展潮流，是实现中华民族伟大复兴中国梦的必然选择。在中国特色社会主义新时代，坚持陆海统筹、加快建设海洋强国，要把发展海洋事业融入决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化强国伟大事业，开启海洋强国建设新征程。

新时代开启中国海洋强国建设新征程，要深刻认识海洋强国建设对于全面建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴中国梦的重大意义，全方位、有侧重地狠抓落实，走好新时代海洋强国建设新征程。

责任编辑：张义凌