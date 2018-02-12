北京继续发布大风蓝色预警 今天阵风达7级

中国天气网讯 北京市气象台12日06时30分继续发布大风蓝色预警，预计12日白天本市大部分地区仍有3、4级偏北风，阵风可达7级左右，请注意防范。

防御指南

1。政府及相关部门按照职责做好防大风工作；

2。关好门窗，加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖建筑物资；

3。相关水域水上作业和过往船舶采取积极的应对措施，如回港避风或者绕道航行等；

4。行人注意尽量少骑自行车，刮风时不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留；

5。有关部门和单位注意森林、草原等防火。

责任编辑：张建利