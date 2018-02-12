兰渝西成渝贵铁路助力春运：前11日发送204万人次

在成都东站整装待发的“复兴号”列车。 付豪 图

原标题：西成等三条新线助力西部春运：前11日发送旅客204万人次

澎湃新闻记者 王鑫 实习生 潘亚芬

蜀道不再难。

2017年9月29日，兰渝铁路全线通车；12月6日，西成客运专线开通运营；2018年1月25日，渝贵铁路来了。

成渝地区往年一直是春运运力的 “锅底”，进出川比较困难。随着兰渝、西成、渝贵三条新线开通，使成渝地区往南、往北、往西均有了大能力通道。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）2月12日从中国铁路成都局集团有限公司（以下简称：成都局集团公司）获悉，春运11天（2月1日至11日），兰渝铁路发送34.4万人，西成高铁发送78.1万人，渝贵铁路发送91.3万人。

专家认为，高铁建设已经进入快车道，西部高铁发展迎来了黄金时期。这进一步提振了西部经济的“精气神”，促进了产业和城市布局更趋合理和有效，有利于助推“胡焕庸线”难题破解。

上车对比。 铁路总公司 供图

回家路：从十来个小时到三个多小时

在四川师范大学读书的西安人金鑫终于不用再担心回家时抢不到卧铺票了。

金鑫今年大四，每年两次往返家与学校。她给澎湃新闻展示的火车票中，有K5/6次、K879次、K998次等。 最长的一次，她坐了18个小时才到西安。“有时候买不到卧铺票，就只有买硬座。”金鑫说。

西成高铁开通以前，从成都坐火车到西安共有12趟班车，最快需要9小时51分钟，这趟车22时16分从成都出发，第二天8时07分到达西安南站。买不到卧铺票的话，这将是一段非常疲劳的旅程。

如果选择乘坐早上9时从成都始发的T8次列车，则需耗时13小时27分钟，且到达西安站已是22时27分。返程方面，从西安到成都最快需要11小时50分钟，最慢的车则需16个小时48分。

被成都机务段动车运用车间司机杜辉称为“真正打开出川北大门”的西成高铁，让金鑫感受到了便捷：她乘坐的D1918次列车只经停广元，耗时3小时25分钟就到达西安。不仅旅途时间压缩一半多，乘车环境也更加舒适。

D1918次只经停广元，是成都到西安第二快的动车。从成都到广元，只需1小时25分钟。成都机务段司机余怀曾跑过三年的成都至广元段。“我们走的是宝成线，一趟下来要走5个多小时，肯定没有西成（高铁）快。”余怀说。

余怀的同事、今年49岁的刘又红告诉澎湃新闻，1998年，他转业到铁路系统没多久，就赶上春运，被抽调到成都往返乌鲁木齐的临客上当列车员。

刘又红记得，那时候，成都到乌鲁木齐要开4天4夜，一来一回就是8天。“车厢内人挤人，过道都站满了，别说打扫卫生，从这头走到那头都困难。”

兰渝铁路开通后，成都开往西北方向的旅客列车均可经由宝成铁路运行至广元后换线兰渝铁路西行。如今，成都到乌鲁木齐的火车已提速到37小时52分钟。

列车长：超员率控制在15%以下

成都局集团公司相关负责人曾向澎湃新闻介绍，渝贵铁路北端通过重庆枢纽与兰渝、遂渝、襄渝、渝利、成渝等铁路接轨，南端通过贵阳枢纽与贵广、沪昆、湘黔等铁路相接，缩短“西三角”与“珠三角”的时空距离，可提高和释放四川、重庆境内劳务输出地区“南上北下”的运输能力，川渝南下务工、广深北上归家的春运旅途将更加方便、快捷。

渝贵铁路开通后，成渝两地至广州的列车运行时间最多分别缩短至9个半小时、6小时48分钟。

今年37岁的张强是贵阳客运段动车一队列车长。参加工作的前16个年头，张强跟的普快列车发往昆明、杭州、北京等地。

张强回忆，2006年，他在跑贵阳往返广州线路时，单程要24小时左右。一到春运，列车就要超员。“一般超个60%-70%，最高的时候能超85%。”张强说，车厢连接处、过道、洗脸间都被旅客和他们的大件行李占据，最拥挤时，只有踩着座椅扶手才能通过。

最令人头疼的，还是旅客上厕所的问题。张强说，一节车厢只有两个厕所，而一节车厢的旅客最多时能达到180人。排队等候是常事，有旅客在厕所待的时间长了，其他旅客就会有意见，这时列车员就要出面协调。

此外，当列车快要到站时，列车员至少需要提前15分钟就开始忙活，让即将到站的旅客聚集到车门口。否则，停靠的时间根本不够上下车，还可能发生客流对冲。

张强说，往年春运跑普快的时候，因为人多、空气不好，他经常看到小孩子在车上哭闹，下车时还会听到旅客抱怨。“现在动车的速度快了，运营时速250公里，贵阳到广州4个多小时就到了，我们和旅客之间的心更容易贴近在一起了。”

张强介绍，动车的超员率控制得比普快严格，他所出乘的动车超员率控制在15%以下，一般都只有少量的旅客在车厢连接处站着。以往，旅客买不到票，只有先买短途票，上车后再延长乘车区间。现在，动车的速度快了、时间短了、班次也密了，张强能明显感到，这样的情况比往年少了许多。

今年春运首日（2月1日），重庆客运段动车三队列车员胡文佳被安排到广东佛山至重庆的临时加开动车上工作。她说，春运开始后，从重庆、贵阳两地出发至广东的旅客不多，上座率只有一两成；而从广东返乡的旅客特别多，“有回家过年的民工兄弟，还有一家老小回老家探亲的。每节车厢都是满的。”

1974年成都机务段配备的火车及司机。成都机务段 供图

提振西部经济“精气神”

“改革开放以来，西部铁路网络逐步完备。”重庆交通大学经济与管理学院副院长石超峰表示，完备的铁路网畅通了西部经济脉络，激发了铁路网络经济的活力和影响力，有效增加了铁路供给，基本满足了日益增长的大运量、长距离的运输需求，减少了时间和运输成本，推动了西部综合交通体系的建立。

石超峰认为，目前，高铁建设已经进入快车道，西部高铁发展迎来了黄金时期。这进一步提振了西部经济的“精气神”，焕发出西部高铁经济活力和辐射带动力，压缩了时空距离，促进了人才资源的均衡配置，促进了产业和城市布局更趋合理和有效，助推“胡焕庸线”难题破解，推动国际综合交通体系的建立，加强“一带一路”背景下的互联互通。

澎湃新闻从铁路总公司了解到，2月1日至11日，全国铁路共发送旅客9881.9万人次。其中，北京局集团公司发送旅客941万人次，上海局集团公司发送旅客2053.5万人次，广州局集团公司发送旅客1637.9万人次。

铁路总公司相关部门负责人表示，今年春运，铁路新增3038公里新线，特别是西成高铁、兰渝铁路、宝兰高铁、渝贵铁路等四条新线首次投入春运，极大缓解了春运压力。但对春运这样特殊时期的旅客集中出行需求，铁路还是不可能完全满足。一方面铁路部门要继续加大铁路建设力度，努力解决运输供给不充分不平衡的问题。另一方面，要发挥综合交通体系作用，最大努力满足人民群众出行需求。

责任编辑：张义凌