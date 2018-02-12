解放军选举产生269名十三届全国人大代表

原标题：解放军十三届全国人大代表选举产生

本报北京2月11日电 祖之报道：日前，解放军23个选举单位先后召开军人代表大会或军人大会，充分发扬民主，按照法定程序和要求，选举产生了269名十三届全国人大代表。

习主席和中央军委对全军选举工作高度重视，解放军选举委员会两次召开会议，研究审议选举工作有关问题。全军选举工作从去年10月陆续展开，解放军团级以上单位都成立选举委员会，设立专门工作机构；基层单位普遍召开军人大会，直接选举产生旅（团）级单位军人代表大会代表；旅（团）级以上单位自下而上召开军人代表大会，选举产生上一级军人代表大会代表。在此基础上，各战区、各军兵种、军委机关各部门、军事科学院、国防大学、国防科技大学等23个选举单位召开军人代表大会或军人大会，以无记名投票的方式差额选举产生十三届全国人大代表。

这次换届选举，共提名代表候选人340名，超过应选代表26.4%。与十二届相比，代表结构进一步优化，充分体现了广泛性、先进性和代表性。基层一线和专业技术干部代表85名，占31.6%，比上届提高2.5个百分点，其中营级以下干部28名，士官10名；妇女代表34名，占12.6%，比上届提高2.5个百分点。少数民族代表21名，研究生以上学历代表148名，均比上届有所增加。代表平均年龄50.4岁，比上届减小2.7岁。代表全部是中共党员，有90人受到二等功以上奖励，都是军队各方面各战线的优秀分子。

各单位认真落实中央和中央军委有关要求，严把人选政治关、廉洁关和形象关，把发扬民主贯穿选举工作全过程，在代表人选的酝酿、推荐、考察、提名等环节中，广泛听取各方面意见，充分落实官兵的知情权、参与权、选择权和监督权。整个选举工作依法有序进行，圆满顺利完成。

责任编辑：张建利