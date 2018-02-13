政务App不能办事 中青报:浪费纳税人的钱该被问责

原标题：有的政务App不能办事 要它干啥

既然开发了政务App，就要让它运转起来，发挥效用，这样才算对纳税人负责。

随着移动互联网的发展，不少地方也跟上了“流行”趋势，纷纷推出手机政务软件。这原本是件树立政府形象的好事，但现实中，一些政务软件却问题百出，备受诟病。据央视报道，一项测评报告显示：超过40%的省部级机构单位的政务软件存在链接失败、兼容性差等各种不可用的问题。

不少政务App中看不中用，银样镴枪头，让人想到熟悉的画风——此前在一些地方，政府网站结了“蛛网”，热线电话变成“冷线”，连风光一时的领导邮箱也归于尘封。

有个细节耐人寻味。某省政务服务软件频繁闪退，记者联系到主管部门，一名工作人员这样答复：“我们平时只是管理，没有用过，你这么喜欢用这个App吗？”“这款软件办不了事，办理不行、申报都不行。谁告诉你这款软件能办事的？”

这样的言辞，不免让人震惊。所谓“认真你就输了”，有的政务App不管用，原来管理者心知肚明，他们开发政务App也不是便民——谁告诉你这款软件能办事的？问题是，既然政务App不能办事，为何还要开发？

该不该推出政务App？答案当然是肯定的。发展电子政务，一来可让“群众少跑腿，数据多跑路”，二来在“互联网+”时代，无论一般企业还是党政部门，不拥抱新技术就会掉队。在这种背景中，不少地方政府制定“互联网+政务服务”的实施方案，推出政务App实属逻辑必然。

此外，通过电子政务系统，实现在线服务，还可以做到权力运作有序、有效、“留痕”，促进政府与民众的沟通互联，提高政府应对各类事件和问题的智能化水平。

但是，政务App何以成了摆设？有专家分析，这是一些地方政绩至上的观念在主导，使得便民工程成了形象工程。其实，有些形象工程尽管耗费了公帑，但民众确实受益了，而此类政务App，几近百无一用，却耗资惊人——业内人士称，做一款政务软件往往需要花费上百万元，“加上后期高额的运营费用，可不算一笔小开支”。

一些政务App名不副实，究其因，问责机制匮乏，考核体系不健全，甚至根本就没有纳入考核体系。还有一个原因是，使用者无权问责，有权问责的人不使用。民众要通过政务App办事，办不了事再啧有烦言，工作人员也很难感到压力。而对工作人员有问责权的官员，则根本无需通过政务App办事，他们往往理解和体会不了民众的痛点，对无效果的政务App难免睁一只闭一只眼。

既然开发了政务App，就要让它运转起来，发挥效用，这样才算对纳税人负责。纳税人的钱如果没有花在刀刃上，或者出现了浪费现象，是不是应该问责相关人员？

责任编辑：张建利