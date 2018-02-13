湖南打掉恶势力犯罪团伙 有团伙号称“天狼部落”

原标题：湖南邵阳打掉“天狼部落”“忠义堂”两个恶势力犯罪团伙

新华社长沙2月13日电（记者 谢樱）约架聚众斗殴、统一服装持管制刀具、建有专门的联络群……记者13日从湖南省邵阳市公安局获悉，新邵县公安局开展“扫黑除恶”专项斗争，成功打掉“天狼部落”“忠义堂”两个恶势力犯罪团伙，抓获曾某朋、何某精等团伙成员17人。

2017年10月13日晚，新邵县酿溪镇健康路发生一起聚众斗殴案，犯罪嫌疑人张某云、谢某龙等9人持管制刀具殴打伍某等一伙人。民警在侦查过程中发现，该团伙成员的作案工具均来自曾某朋，且该团伙成员曾经在酿溪镇九头岩村黄某军家统一穿着红色带“狼图腾”标志的红T恤，建有专门的微信、QQ群，对外号称“天狼部落”。

2017年12月16日晚，3名蒙面男子手持管制刀具冲进新邵酿溪镇人民桥头的胖子婆夜宵店，并对店内物品一顿乱砍，故意损毁财物价值5000余元。

2017年12月27日23时，曾某朋率40多人约架何某精，何某精遂召集朋友钟某浩等9人手持管制刀具步行前往约架地点，双方见面后持管制刀具进行互殴，何某精、黄某、钟某浩3人被砍伤在地。

经过侦查，警方发现“12·27”聚众斗殴案与“10·13”健康路聚众斗殴案、“12·16”胖子婆夜宵店寻衅滋事案等案件存在部分团伙成员、作案凶器来源交叉重叠等情形，因此将之定位为黑恶势力团伙予以串并案侦查。

经过一个多月的前期侦查工作，“天狼部落”和“忠义堂”两个黑恶势力团伙渐渐浮出水面。警方基本查清了该犯罪团伙的组织结构、成员身份及涉嫌的有关案件事实，收集固定了大量的犯罪证据，收网时机日趋成熟。

2月11日晚，新邵县公安局在新邵、邵阳等地实施集中收网抓捕行动，成功打掉以曾某朋为首的“天狼部落”恶势力犯罪团伙和以何某精为首的“忠义堂”恶势力犯罪团伙两个，抓获曾某朋、何某精等团伙成员17人，收缴管制刀具8把及一批作案器械，扣押作案车辆3辆。

责任编辑：张岩