江苏淮安司法局工作人员与护士发生冲突 已被撤职

原标题：江苏淮安一司法局工作人员与护士发生冲突 已被撤职

中新网南京2月13日电 （记者 崔佳明）13日，记者从淮安市委宣传部获悉，淮阴区纪委已经对与护士发生冲突的司法局工作人员顾登高作出处理决定：给予顾登高同志党内严重警告处分、行政撤职处分。

2月10日下午，淮阴区司法局工作人员顾登高带妻子到医院看病，与女护士协商插队，在遭到拒绝后，顾登高与这名女护士发生口角，随后与前来劝解的男护士赵某发生冲突，将男护士脖子抓伤。

2月11日，淮阴区司法局通报说，该局宣传科科长顾登高涉嫌淮安市第一人民医院打人事件，司法局已第一时间组织调查组，进行调查，经查情况基本属实。2月11日上午，该局党组对顾登高作出停职检查决定。11日下午，该局主要领导上门看望慰问被打医护人员，顾登高当面向赵某赔礼道歉，双方达成调解协议。

与此同时，淮阴区在2月11日还成立由区纪委、公安局、卫计委、司法局等部门组成的联合工作组介入调查。12日下午，淮阴区纪委公布该起事件调查情况和处理结果。

淮阴区纪委称，该区司法局顾登高带妻子到淮安市一院就医，期间与护士发生口角并有肢体冲突，造成不良影响，已构成违纪。根据《中国共产党纪律处分条例》及《行政机关公务员处分条例》相关规定，经研究决定，给予顾登高同志党内严重警告处分、行政撤职处分。（完）

责任编辑：张岩