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北京市南水北调办巡视员被监察委通报调查

北京市南水北调办巡视员被监察委通报调查
2018年02月13日 19:02 新华网
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　　原标题：北京市南水北调办巡视员被监察委通报调查　　

　　新华社北京2月13日电（记者乌梦达）北京市纪委市监委13日在其网站上通报，北京市南水北调工程建设委员会办公室巡视员曾繁新涉嫌严重职务违法，目前正接受监委调查。

　　曾繁新，中共党员，曾任北京市顺义区副区长、北京市总工会党组书记、北京市南水北调工程建设委员会办公室巡视员等职务。

责任编辑：张岩

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