原标题：北京市南水北调办巡视员被监察委通报调查
新华社北京2月13日电（记者乌梦达）北京市纪委市监委13日在其网站上通报，北京市南水北调工程建设委员会办公室巡视员曾繁新涉嫌严重职务违法，目前正接受监委调查。
曾繁新，中共党员，曾任北京市顺义区副区长、北京市总工会党组书记、北京市南水北调工程建设委员会办公室巡视员等职务。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 天津检方对孙政才涉嫌受贿案提起公诉
- 【 军事 】 美称中国导弹过时 我军公布照片回击
- 【 财经 】 你以为只希思罗机场区别对待中国游客...
- 【 体育 】 足协:违约金=转会费 不缴调节费可扣1...
- 【 娱乐 】 《焦点访谈》批天佑用说唱描述吸毒感...
- 【 科技 】 MC天佑被全网禁播 多家平台连夜开会
- 【 教育 】 毕业生1个月写13万字记录大学:致敬青...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有