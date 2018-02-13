山东省副省长季缃绮严重违纪被双开

原标题：山东省政府原党组成员、副省长季缃绮严重违纪被开除党籍和公职
新华社北京2月13日电 日前，经中共中央批准，中共中央纪委对山东省政府原党组成员、副省长季缃绮严重违纪问题进行了立案审查。
经查，季缃绮严重违反政治纪律，转移涉案款物，对抗组织审查；违反组织纪律，不按规定报告个人有关事项；违反廉洁纪律，收受礼品，低价购买住房，违规持有非上市公司股份。利用职务上的便利非法侵吞巨额公共财物涉嫌贪污犯罪，为他人谋取利益并收受巨额财物涉嫌受贿犯罪。
季缃绮身为党的高级领导干部，丧失理想信念，贪欲膨胀，中饱私囊，严重违反党的纪律，并涉嫌违法犯罪，性质恶劣、情节严重。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予季缃绮开除党籍处分，由监察部报国务院批准，给予其开除公职处分；免去其第十一届山东省委委员职务；终止其山东省第十一次党代会代表资格；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送有关国家机关依法处理。
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