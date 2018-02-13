原标题：河北警方全力保障春节期间天然气运输

中新网石家庄2月13日电 （李洋）河北省公安厅交通管理局13日通报，为确保春节期间道路交通安全，河北及周边天津、山西、山东高速公路将对危险物品运输车辆采取限行措施。承担该省天然气运输任务的燃气运输车辆持燃气经营企业开具的运输证明，允许通行高速公路。

据通报，2月15日零时至2月21日24时，河北及周边天津、山西、山东等地高速公路将对危险物品运输车辆采取限行措施，所有危险化学品运输车辆禁止通行高速公路。

经河北省公安厅交通管理局协调，在该省及周边天津、山西、山东高速公路，承担该省天然气运输任务的燃气运输车辆持燃气经营企业开具的运输证明，允许通行高速公路。广大燃气经营企业要主动与交管部门联系，按照《河北省天然气运输证明》规定样式填报，并随车携带。

通报称，若天然气运输车辆通行受阻，事发地在河北高速公路的，直接与河北高速交警总队指挥中心联系（0311-83030121）。事发地在外省的，燃气经营企业所在地交管部门将通过微信群或电话方式报河北省公安厅交通管理局指挥中心，协调给予保障。在河北省公安厅交通管理局备案之外燃气经营企业提出需求的，经核实无误后，也将纳入保障范围。

河北省公安厅交通管理局称，河北燃气经营、运输企业应加强与所在地交管部门联系，以便交管部门及时掌握运输保障需求，提供精准保障服务。据预测，春节期间河北可能出现一次降雪天气，广大燃气经营企业要做好贮备。同时，加强对燃气运输驾驶人日常管理、安全教育，增强驾驶人守法安全驾驶意识，配合公安交警检查，服从交警指挥，坚决杜绝超速、超载、疲劳驾驶及非法改装伪装、非法运输危化品等违法行为。（完）

责任编辑：张岩