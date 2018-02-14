原标题：被借马尔代夫动荡说事，中国这次又“躺枪”了——

2月12日，由中国企业承建的马尔代夫机场公司公寓楼工程在胡鲁马累岛现场举行开工仪式，马尔代夫国家电视台全程直播。仪式以马尔代夫机场公司变迁史情景剧贯穿始终，负责承建该项目的中国公司作为中国企业的代表出现在情景剧中，从侧面反映了中国为马尔代夫发展所作出的贡献。

▲2月8日，在马尔代夫首都马累国际机场改扩建项目现场，工作人员准备为新跑道铺设灯光管线。

不过，中国对马尔代夫的善意，却被一些外媒描述成与另一个重量级国家的竞争：美联社2月11日刊载题为《随着马尔代夫陷入危机，中印展开影响力争夺》的文章称，随着马尔代夫陷入政治危机，中国和印度这两个重量级国家也展开了一场没有硝烟的拉锯战。但事实又是如何呢？

“买下整个马尔代夫”？

美联社文章称，2月1日，马尔代夫最高法院推翻了对几名反对派政治人物的定罪，其中包括马尔代夫现任总统的主要对手，这引发了混乱。中印两国在这场危机中各有地区战略利益需要维护，因此在相互较劲。

文章称，马尔代夫总统亚明·阿卜杜勒·加尧姆拒绝接受最高法院的裁决，上周实行紧急状态，逮捕了最高法院两名法官。他派遣特使前往中国、巴基斯坦和沙特阿拉伯等“友好国家”，说明马尔代夫政府的态度。他最大的对手、流亡国外的前总统穆罕默德·纳希德请求印度派兵进入马尔代夫平息危机。

▲美联社报道截图

在这篇文章看来，马尔代夫历史上一直属于新德里稳固的势力范围。不过，2013年，亚明击败纳希德上台，马尔代夫开始倒向北京。

文章梳理了近年来中国与马尔代夫之间的种种互动：去年12月，亚明访问北京，两国签订了自由贸易协定；中国已经是马尔代夫最大游客来源国，中国游客的消费大大拉动了马尔代夫的经济，同时，北京还将投入数亿美元用于马尔代夫的机场扩建、房屋建造和其他工程；中国现在把马尔代夫视为它沿古代贸易线路穿越印度洋和中亚设计的“一带一路”倡议的重要组成部分……

文章还援引纳希德的话说，在亚明治下，中国正“逐渐买下整个马尔代夫”。

▲资料图片：2015年2月23日，马尔代夫前总统穆罕默德·纳希德因涉嫌违反反恐法被逮捕。当天，纳希德被警察强行拽入首都马累一家法庭，出席审前听证会。

对于纳希德的言论，中国外交部发言人耿爽8日在例行记者会上称，这种说法完全是无稽之谈。“纳希德先生担任总统时，中国即对马尔代夫提供援助并推动两国务实合作，取得了大量成果，不知纳希德先生是否将这些合作也归为‘掠夺’之列。”耿爽表示，中国对马援助从不附加任何政治条件，丝毫无损马主权和独立，更谈不上危害印度洋地区的安全。中马友好合作是面向马尔代夫全体人民的，符合两国和两国人民的共同利益。

折射印度一贯心态

事实上，自马尔代夫内乱发生以来，印度就表现得十分“积极”，不仅媒体大肆报道事件进展，还多次报道纳希德的言论，试图将事件复杂化。据报道，印度军方消息人士称，印军目前已处于高度戒备状态，印特种部队已准备好随时进入马尔代夫帮助该国恢复国内秩序并撤离印侨民。

▲资料图片：印度海军访问马尔代夫。（印度海军官网）

对于印度可能军事干预马尔代夫局势的消息，外交部发言人耿爽9日明确指出，当前马尔代夫发生的事态是马内政。不干涉内政是联合国宪章确定的国际关系基本准则。国际社会应在尊重马主权和马方意愿基础上，为促进马稳定和发展发挥建设性作用，而不是相反。

对于印度的心态，美联社援引澳大利亚国立大学国家安全学院印度洋战略问题专家戴维·布鲁斯特的话说：“印度最关心的不是促使马尔代夫恢复民主，而是削弱中国在那里的‘势力’。”

可以说，借助马尔代夫动荡挑起“中国威胁论”，只是印度发难的“新抓手”而已。

▲最高法院下令释放政治犯之后，抗议者聚集马尔代夫首都马累。（半岛电视台）

对于印度意图及未来中马关系发展，上海国际问题研究院亚太中心主任赵干城接受参考消息网采访时称，一方面，印度对马尔代夫的看法和行为是其地区政策的体现，并无新意，只是针对的目标已完全转向中国。另一方面，南亚小国很难开罪印度，故印度如果挑战中国，它们恐怕通常会中立观望。不过，估计印度即使干预成功，反对派上台稳定后也会寻求与中国合作。

毕竟，切实为人民谋福祉，始终是治国的根本之道。

责任编辑：初晓慧