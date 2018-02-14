中宣部:与鲁炜划清界限 全面肃清其恶劣影响

中央宣传部召开专题会议

坚决拥护党中央对鲁炜严重违纪案处理决定

2月13日，中央宣传部召开专题会议，传达学习党中央关于给予鲁炜开除党籍、开除公职处分的决定。一致认为，党中央决定充分体现了以习近平同志为核心的党中央坚持党要管党、全面从严治党的鲜明立场，充分体现了我们党深入推进党风廉政建设和反腐败斗争的坚强意志。一致表示，坚决拥护党中央决定，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

会议认为，鲁炜严重背离党性原则，对党毫无忠诚，对政治纪律和政治规矩、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律样样违反，道德品质恶劣，以网谋私、挟网自大，是典型的“两面人”。这样的毒瘤必须割除、影响必须肃清。一致表示，要切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定政治立场、明辨大是大非，深刻反思、吸取教训，旗帜鲜明与鲁炜划清界限，坚决全面彻底肃清鲁炜的恶劣影响。

会议强调，要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。要深入学习贯彻党的十九大关于加强党的建设的战略部署，切实加强中央宣传部党的建设和全面从严治党各项工作，坚决落实全面从严治党主体责任。要以鲁炜为反面教材，在全体党员干部中开展警示教育，引导党员干部引以为戒，筑牢思想防线，遵纪守法，守住底线。要坚持对腐败“零容忍”，坚决查处违纪违法行为，持之以恒抓好中央八项规定精神和实施细则贯彻落实，使全面从严治党常态化。要坚决贯彻习近平总书记关于宣传思想文化工作的一系列重要指示精神，全面落实党中央有关决策部署，振奋精神，凝聚力量，同心协力开创新时代宣传思想文化工作新局面。

中央网信办坚决拥护中央对鲁炜严重违纪给予开除党籍和公职的决定坚决清除鲁炜对网信事业造成的恶劣影响

责任编辑：张岩