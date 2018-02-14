中国短道速滑被“黑了 网友开始想念霸气的王濛

原标题：中国短道速滑被韩国主场“黑了”，网友开始想念霸气的王濛

韩天宇莫名其妙被判犯规。

一晚比赛、6场比赛，4名中国选手被判犯规，这样令人气愤的一幕正是发生平昌冬奥会短道速滑的第二个比赛日中。

裁判的判决立即在网络上引发众怒。中国队不仅在男子1000米中仅剩武大靖一人单兵作战，更是自2002年以来首次无缘冬奥会女子500米金牌。

比赛结束后，主教练李琰大气地表示，“今天总的来说，是我们没有做好自己。”而判罚争议最大的韩天宇则对比赛结果表示“坦然接受”。

那么，这晚诡异的比赛究竟有没有存在判罚的问题？裁判的判罚是否真正做到了客观公正？

范可新在比赛中。

韩天宇被冤出局？裁判存在双重标准

短道速滑国际裁判曲励志在接受央视采访时表示，在男子短道速滑1000米结束后，自己与其他裁判们反复看了比赛录像，他们认为判罚确实存在问题，尤其是对韩天宇的判罚。

在这组比赛中，韩天宇与韩国名将徐一拉挨在一起。在比赛最后四圈，韩天宇内道超越徐一拉，后者随即甩出赛道，韩天宇取得小组第一，徐一拉则排在第三原本无缘晋级。

令人大跌眼镜的是，裁判继给了任子威犯规后，又给了韩天宇一个犯规，而徐一拉则最终如愿在韩国主场晋级决赛。

对于判罚，曲励也提出了自己的看法：按照现行的超越理论，在直道上当内则运动员超越并与外道运动员平行时，应该是自己滑自己的路线。

“而韩天宇当时出弯道时就已经占据了内则的位置。所以说，从我们的角度来看，韩天宇被犯规的确有点勉强。”

曲春雨也被判犯规。

王振炀补充道，韩天宇的判罚点是因为手上动作影响到了徐一拉，但韩天宇在超越徐一拉时并没有与他发生身体接触，而他也自己举手作出了超越干净的信号

“然而，正是这次举手给到了裁判钻空子的机会。”

对于任子威的判罚，曲励和王振炀都认为裁判的裁决可以理解，“这可能是因为他与拉脱维亚选手在直道超越的过程中发生了碰撞，任子威从直道往里并行的时候出了一点问题。”

值得注意的是，裁判在男子1000米预赛中的确存在着双重标准。曲励提到，第三组的比赛中，加拿大西蒙在超越日本选手时也出现了碰撞，但裁判并没有判罚。

范可新在比赛中。

成绩不好却被分在最好道次？

中国女子短道速滑队同样有两名队员被判犯规，她们是范可新和曲春雨。但舆论争议的焦点并不在判罚上，而是在她们两人的道次上。

在此前的1/4决赛中，曲春雨力压韩国名将崔敏静获得了小组第一。然而，在半决赛中，曲春雨却被分在第2小组第三道，崔敏静则站在了第1小组的第一道，而范可新站在了更不利的最外道。

事后，不少中国观众质疑，为什么成绩并不是第一的崔敏静会被分在道次最好的第一道？

王振炀认为，这样的分组其实并没有问题，只是规则与大家想象的不太一样而已。

武大靖是唯一晋级选手。

英国选手克里斯蒂、意大利选手方塔娜、俄奥运选手波丝维赫诺娃三人两轮均以第一名晋级，为第一顺位选手，排在前3。曲春雨第二轮排名第一被列在第二顺位，位列第4。

加拿大选手邦婷、韩国选手崔敏静、中国选手范可新三人1/4决赛排名第二，但预赛排名第一，是第三顺位选手，名次相继为5-7名。而两轮都排在小组第二的荷兰选手范克霍夫为末置顺位，名次为第8。

最重要的是，选手的道次是根据名次而进行蛇形排列。因此，克里斯蒂、曲春雨、邦婷、范克霍夫为一组，方塔娜、波丝维赫诺娃、崔敏静、范可新为另一组。

根据其1/4决赛成绩，前一组的道次顺序为克里斯蒂、邦婷、曲春雨、范克霍夫；第一组则是，崔敏静、方塔娜、波丝维赫诺娃、范可新（43秒485）。

王濛微博。

这就是奥运会，你的动作必须完全干净

其实，中国短道速滑队遭遇的争议判罚并不在少数。为中国夺得史上第一枚冬奥金牌的大杨扬就曾有过这样的经历。

在1998年的日本长野冬奥会上， 在半决赛打破世界纪录的大杨扬在1000米决赛中第一个冲过终点，但却因“横切犯规”的原因被取消成绩。

有意思的是，当时国际滑联主席是韩国人金明熙，而最终夺得金牌的也正是来自韩国的全利卿，这也让中国队的首枚冬奥会金牌迟到了四年。

“这就是奥运会，你的动作必须完完全全的干净。如果你给了裁判空间，裁判可以判，也可能不判。这就是奥运会，也是很正常的现象。”

霸气的王濛令中国观众怀念。

在13日当晚的比赛中，李琰曾因裁判气愤地走出赛场，但赛后冷静下来的她表示，这次出现的问题其实最大的原因还是在自己。

而王振炀直接在微博上表示，裁判的判罚尺度确实存在有待商榷的地方，“这需要中国队在后面三个比赛日里做足困难准备，让滑行更加干净利索，不给裁判留下判罚的把柄。”

在短道速滑队遭遇了最黑暗的一晚时，网友开始怀念前短道速滑名将、奥运“四金王”王濛，她曾经的霸气语录甚至一度上了热搜。

不过，已经退役的王濛对于此次事件相对比较冷静，“有争议的时候必然会产生判罚，只是判谁的问题。竞技体育就是应该以雄厚的后备力量来支持优异的成绩。”

“未雨绸缪，为北京冬奥会做好准备吧！中国短道速滑队依然是王牌之师。”王濛在微博上写道。

网友整理的王濛语录。

责任编辑：张岩