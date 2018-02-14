美总统考虑对中国发起新一轮贸易制裁 中方回应

原标题：2018年2月14日外交部发言人耿爽主持例行记者会

问：据俄罗斯卫星社报道，俄罗斯驻华大使杰尼索夫日前在接受采访时称，上海合作组织峰会将于6月9日在青岛举行，预计俄总统届时将出席。根据中俄领导人互访的传统做法，俄新任总统可能访华。中方能否证实上述消息？

答：作为上合组织轮任主席国，中方将于今年6月在青岛举办上合组织峰会。目前，中方正就峰会筹备事宜与成员国保持密切沟通，加紧进行协商。中方将与有关各方共同努力，推动峰会取得圆满成功，为上合组织持续发展注入新的动力。俄罗斯是上合组织重要成员国，中方欢迎俄新任总统届时与会。

关于俄总统访华，中俄两国元首有年度互访的惯例，并通过双、多边场合会晤、信函、通电话等多种方式保持密切交往，充分体现了中俄关系的高水平和特殊性。相信今年两国元首将继续保持密切交往，引领中俄全面战略协作伙伴关系继续高水平发展。

问：据报道，美国国家情报总监丹尼尔·科茨在美参院情报委员会听证会上表示，美正面临伊核、朝核、网络安全、间谍、外空武器化等多方面威胁，并点了中国和俄罗斯等国的名。中方对此有何评论？

答：我们看到有关报道。美国是世界头号强国，军事实力更是无人能及。如果连美国都觉得四面八方都是威胁，那么其他国家该怎么办？是不是得觉得危险就在家门口？日子还怎么过啊？

我不知道美方强烈的不安全感从何而来。我想强调，世界上没有绝对的安全，一国的安全更不可能建立在别国不安全的基础上。

中方一贯倡导树立共同、综合、合作、可持续的新安全观。希望美方能够摒弃“零和”思维，放弃以对抗视角看待大国关系，顺应和平与发展的时代大潮，同中方、俄方以及国际社会一道，共同维护国际和平与安全。

问：刚才你说上合组织峰会将于6月举行，你能否证实确切的日期是6月9日？印度总理莫迪是否也确认与会？

答：我们当然欢迎上合组织成员国的国家元首或政府首脑来参加峰会。中方目前正与成员国一道，就峰会各项筹备事宜保持密切沟通，我们希望各方能够共同努力，推动此次峰会取得圆满成功，为上合组织发展注入新的动力。

追问：你能否证实确切的日期是6月9日？

答：我刚才说了，中方将于今年6月举办上合组织峰会。

问：请问有多少中国游客取消了赴马尔代夫旅游的行程？路透社已经就此问题联系了国家旅游局，但尚未得到答复。请问外交部能否介绍一下有关情况？

答：外交部和中国驻马尔代夫使馆已经就马尔代夫局势发布了安全提醒。据我了解，中方有关部门正在积极引导中国公民高度重视赴马旅游的安全风险，妥善安排行程。

至于你提到的有关问题，包括具体数字，我不掌握。

问：据报道，菲律宾方面称，菲方已对中方在位于菲大陆架的“宾汉隆起”有关海底地形命名问题表示反对。你对此有何评论？中方为何要对不属于本国领土的地形进行命名？

答：你提到的具体情况我不了解。

据我掌握的情况，国际海底地名分委会是专门负责建立海底地理实体命名标准的国际组织。根据该组织议事规则，凡位于沿岸国12海里外且未命名的海底地物，有关国家和个人均可提交命名提案。中方历来按照国际惯例和该组织规则参与相关工作。

中方尊重菲方涉及“宾汉隆起”的相关权利，同时也希望有关方面本着专业和负责任的态度看待有关技术性工作。

问：据报道，昨天，美国总统特朗普对中国、韩国等国政府补贴出口钢铝产品表示不满，声称正考虑对中、韩等发起包括征收关税在内的新一轮贸易制裁措施。中方对此有何评论？

答：当前世界经济出现复苏向好的积极势头，各方应倍加珍惜，共同努力推动建设开放型的世界经济，对外发出合作共赢的积极信号，给世界市场以稳定的预期。这个时候，任何单边或保护主义的做法都会对价值链上下游的相关国家和企业造成损害，恶化全球贸易环境，对世界经济复苏势头产生消极影响，各方应全力避免。

这里我想再次强调，中美经贸关系的本质是互利共赢的。中美是世界第一和第二大经济体，像两国这么大的经济体量，这么高的双边贸易额，这么深的利益融合度，在经贸领域有一些分歧甚至摩擦是在所难免的。关键是我们要以理性、客观的态度来看待，本着相互尊重、平等互利的精神，通过对话协商妥善加以处理和管控。中方始终视美国为重要的经贸合作伙伴，我们愿通过相互开放市场，不断做大共同合作蛋糕的方式，妥善处理双边经贸问题，不断造福中美两国人民。

明天是中国农历除夕，后天就要迎来新春佳节了。我愿借此机会，代表外交部新闻司和我的同事陆慷、华春莹，对各位中外记者朋友过去一年对我们工作给予的支持与配合表示衷心感谢！期待新的一年里继续与大家愉快、密切合作。祝各位记者朋友身体健康、工作顺利、阖家幸福、狗年兴旺！给大家拜年了。

责任编辑：张岩