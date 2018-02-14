中汽协秘书长吴绍明坠楼身亡 具体原因不明

原标题：中汽协秘书长吴绍明在家中突然去世，“主要是身体原因”

吴绍明 环球网 资料图

2月13日，中国汽车工业协会副会长兼秘书长吴绍明在北京坠楼身亡，具体坠楼原因不明。

2月13日，接近一汽集团的相关人士向澎湃新闻确认了这一信息。彼时，澎湃新闻向中汽协求证，对方称尚不知情无法置评。2月14日午间，中国汽车工业协会常务副会长董扬在其个人微信公众号中确认吴绍明已经身故，并称：昨天凌晨，我的同事、好友中国汽车工业协会副会长兼秘书长吴绍明同志在北京家中突然去世。据我了解主要是身体原因。他的去世是协会工作的重大损失，我深感悲痛！

吴绍明是一汽集团的老员工，调任前，他从工程师出身，曾任一汽轿车厂技术员，长春汽车研究所底盘工程师，一汽轿车厂产品技术科副科长、副厂长。逐步走向管理岗位，历任一汽轿车股份有限公司产品开发部部长兼一轿厂副厂长、一轿厂代理厂长、一汽轿车股份有限公司总经理助理，一汽规划部部长，一汽总经理助理兼规划部部长、一汽集团公司副总经理兼规划部部长，一汽集团公司党委常委、副总经理等职。

据公开资料显示，吴绍明最后一次公开露面是在2017年12月12日，出席第十三届中国长沙国际汽车博览会。

现年56岁的吴绍明，于2016年1月，正式出任中国汽车工业协会秘书长，后又任副会长兼秘书长，支部书记、法人代表。

在此次履新之前，吴绍明是中国第一汽车集团公司党委常委，中国一汽副总经理。

接近一汽方面的人士对澎湃新闻回忆称，大家对彼时的调动仍然不解。在此前不久，一汽集团内部确认，为红旗品牌成立单独的事业部，而集团层面负责人正是吴绍明。

彼时，曾有行业媒体《汽车人》报道称，协会方面对吴绍明寄予厚望：时任秘书长的董扬本可以任职到65岁，仍选择主动让贤，邀请吴绍明出任相关职务。董扬表示，希望协会成为中国一流、世界知名的行业协会。“为此，能有一个和我有年龄差的协会负责人，也是为我今后培养一个接班人。”

据上述媒体报道称，吴绍明的接棒行业协会秘书长意味着其薪金与一汽集团相比将“降一半”。

在接受上述行业媒体采访时，官网资料显示，中国汽车工业协会成立于1987年5月，是经中华人民共和国民政部批准的社团组织，具有社会团体法人资格，地址设在北京。中汽协会同时是世界汽车组织（OICA）的常任理事会员单位。

责任编辑：张岩