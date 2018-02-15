国际航道测量组织批准中国命名贝纳姆海隆5个地貌

原标题：国际航道测量组织批准中国命名贝纳姆海隆五个海底地貌

参考消息网2月15日报道 菲媒称，据一名海洋法专家透露，中国采取行动，命名了贝纳姆海隆的五处海底地貌。

据《菲律宾每日询问者报》网站2月13日报道，菲律宾大学海洋事务与海洋法研究所所长杰伊·巴通巴卡尔12日在脸书上发文说：“国际航道测量组织批准了中国去年（2017年）提交的海底地名提案。据称三处地貌是2004年由中国海军水文测量机构的‘李四光’号在2004年勘测期间‘发现的’，该机构在2014年将这些地貌的命名方案提交国际航道测量组织考虑。”

他还说，这艘测量船在那次勘测期间还发现了另外两处地貌，但是命名方案由中国大洋矿产资源研究开发协会在2016年提交。

他说，成功由中国命名的这些地貌包括位于卡加延岛以东70海里的静好海山和天保海山。

海洋专家向《菲律宾每日询问者报》解释说，国际航道测量组织在认可和批准命名方案时有自己的一套程序。（编译/李凤芹）

责任编辑：刘光博