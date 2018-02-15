杜特尔特恭祝中国新年 贺信原文曝光(图)

原标题：菲律宾总统杜特尔特恭祝中国新年

△图为杜特尔特贺信，源自菲律宾总统府

2月15日，菲律宾总统杜特尔特发布中国新年贺信，他在信中称，他与菲律宾的中国侨民一起共庆中国新年。菲律宾和中国的友谊源远流长，这种持久的友谊丰富了两国的文化，促进了双边贸易，并使菲律宾在追求经济发展的过程中得到了坚定的支持。

杜特尔特表示，作为菲律宾社会的重要组成部分，菲律宾华侨社群将继续在形成国民身份认同、丰富菲律宾文化方面作出重要贡献。在新春佳节之际，希望菲华社会能够与主流社会团结亲善如一家，保持菲律宾文化的独特性和多样性。

杜特尔特说，希望中国新年能带来更多的增长机遇，并祝所有人都能够心想事成。

（央视记者 黄铮铮）

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