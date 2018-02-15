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江西省赣州市宁都县发生森林火灾 320人参与扑救

江西省赣州市宁都县发生森林火灾 320人参与扑救
2018年02月15日 01:29 国家林业局网站
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　　中国林业网2月15日1时25分讯 据国家森林防火指挥部消息：

　　2月14日13时11分，江西省赣州市宁都县固厚乡发生森林火灾。截至23时，火场尚有2个较大火点和长约800米分散断续火线，蔓延速度较慢。过火面积约20余公顷。火场共投入兵力约320人，4辆洒水车、1辆公安消防车参与扑救。火灾未造成人员伤亡，对周边村庄无威胁。起火原因正在调查中。

　　另，截至23时，江西省还有7起森林火灾正在扑救，多为较小灌木火，都在可控范围。

　　国家森防指、国家林业局要求江西省高度重视，要集中优势兵力，尽快将火扑灭。要坚持科学扑救，以人为本，确保扑火人员安全。要加强宣传教育，引导群众文明祭扫，遏制火灾高发态势。要加强预警监测和值班调度，确保信息畅通，及时发现和处置森林火情。（防火办）

责任编辑：张迪

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