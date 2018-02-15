美商务部初裁中国铸铁污水管配件存在倾销行为

中新社华盛顿2月14日电 美国商务部部长罗斯14日宣布，初裁从中国进口的铸铁污水管配件存在倾销行为，倾销幅度为68.37%至109.95%。
去年8月2日，应美国铸铁污水管协会的申诉，美国商务部对进口自中国的铸铁污水管配件发起“双反”调查。另一家机构美国国际贸易委员会当月即做出初裁，认定从中国进口的上述产品对美国相关产业造成实质性损害。去年12月，美国商务部初裁从中国进口的铸铁污水管配件存在补贴行为。
美国商务部14日初裁认定从中国进口的上述产品存在幅度为68.37%至109.95%的倾销，将通知美国海关按68.28%至109.86%的幅度征收保证金。
根据美方贸易救济程序，美国商务部将于6月28日前后对上述产品做出反倾销调查终裁。如果美国商务部和国际贸易委员会都做出肯定性终裁，那么商务部将正式对上述产品征收反倾销关税。
美国商务部数据显示，2016年美国从中国进口的铸铁污水管配件金额约为860万美元。
中国商务部多次表示，希望美国政府恪守反对贸易保护主义承诺，共同维护自由、开放、公正的国际贸易环境，以更加理性的方法妥善处理贸易摩擦。（完）
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