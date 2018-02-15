今起华北黄淮等局地有轻至中度霾 18日19日霾最重

中新网2月15日电 据中央气象台网站消息，15至19日，华北、黄淮等地大气扩散条件转差，上述部分地区有轻至中度霾，其中18至19日为霾最重时段；15至18日，四川盆地西部和南部有轻至中度霾。未来一周，全国其他大部地区大气扩散条件总体较好，无持续性霾天气。

图片来源：中央气象台网站

具体预报如下：

京津冀及周边区域

14日夜间，区域南部大气扩散条件转好，南部地区的霾有一定程度减弱，15日，区域大部地区大气扩散条件转差，有轻至中度霾，短时重度霾，16日受弱冷空气影响，区域大气扩散条件转好，北部地区霾有明显改善，南部地区维持轻度霾，17至19日，区域大气扩散条件再度转差，有轻至中度霾，局地重度霾。另外，16日夜间至19日上午，空气湿度持续增加，雾区从区域南部逐渐向北部扩展，其中18日夜间至19日早晨，河北西部、河南北部、山东西部部分地区有大雾天气，局地有能见度小于200米的强浓雾。

长三角区域

14日夜间至21日，受冷空气和降水共同影响，区域大气扩散条件总体较好，无大范围持续性霾天气。16和17日夜间至早晨，部分地区有大雾天气。

珠三角区域

14日夜间至20日，区域大气扩散条件总体较好，无大范围持续性霾天气。但15至17日，有间歇性霾天气。

华中区域

14日夜间至15日，大气扩散条件逐渐好转，霾天气逐渐减弱或消散。16日部分地区有轻至中度霾天气。17至20日，大气扩散条件较好。

西南区域

未来一周，区域大气扩散条件一般，四川盆地西部和南部的部分地区有轻至中度霾天气。此外，夜间至早晨时段，四川盆地西部和南部易出现大雾天气。

东北区域

14日夜间至20日，受冷空气影响，区域大气扩散条件较好。冷空气间歇期，区域中北部夜间至早晨有间歇性轻度霾。

西北区域

未来一周，区域大气扩散条件总体较好。新疆北部沿天山地区和陕西关中等地有轻至中度霾，局地重度霾。此外，新疆南疆盆地西部有扬沙或浮尘天气。

责任编辑：张迪