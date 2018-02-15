今年春节比去年晚到19天 是未来7年内最晚春节

原标题：今年春节比去年“晚到”19天 是未来7年内最晚春节

新华社天津2月15日电（记者 周润健）2月16日，正月初一，农历狗年春节。天文专家表示，今年春节比去年“晚到”19天，是未来7年内最晚春节。

同样是春节，为何阳历日期时早时迟呢？天文教育专家、天津市天文学会理事赵之珩解释说，当前，我国使用的是两种历法，即公历（阳历）和农历（阴历）。春节是属于农历中的节日。公历平年有365天，农历平年有354天，比阳历少11天，因此过春节有了“提前11天的现象”。但也不能无限制地往前提，提前到了一定程度，就要加上一个闰月，把它“错后”，调整过来，因此也就有了“19年7闰”法，即在19个农历年中加上7个闰年。这样，如果上一个农历年没有闰月，那么下一年的春节就会比上年提前11天左右；如果上年农历有闰月，下一年的春节就会比上年推迟19天左右。

由于2017农历丁酉年（俗称鸡年）有个闰六月，全年共有384天，比公历年多了19天，因此2018年农历戊戌年（俗称狗年）的春节就定格在了2月16日。由于2018年是个平年，全年354天，比公历年少11天，因此，2019农历己亥年（俗称猪年）的春节就落在了2月5日。

天文专家表示，今年的春节确实来得晚一些，而且是未来7年内的最晚春节。直到2026年，这一“记录”才被终结，这一年的春节是2月17日。

“在本世纪，最晚春节出现在2月19日，一共有四次，分别是2015年、2034年、2053年和2072年。”赵之珩补充说。

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