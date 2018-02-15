天文专家：从1914年到2018年现行“春节”105岁

原标题：天文专家：从1914年到2018年，现行“春节”105岁了

新华社天津2月15日电（记者周润健）2月16日，是农历新的一年的开始，中国人习惯称这一天为“春节”。作为普天同庆的中国第一大节日，传统春节已有数千年的历史。不过天文专家却表示，现行“春节”称谓只有105年历史，也就是说这个“春节”到今年才刚满105岁。

中华民族传统历法岁首正月初一，现今无论中国还是海外华人都统一称为“春节”，但在中国历史上却称之为“元旦”。宋人吴自牧在《梦粱录·正月》中说：“正月朔日，谓之元旦，俗称为新年。”

中国天文学会会员、天津市天文学会理事史志成介绍说，农历岁首定在何时，我国历史上不尽相同：夏代以正月为岁首（夏历），殷商、周、秦分别将十二月、十一月、十月定为岁首。汉太初元年（公元前104年）启用太初历，仍依夏代之规。后来除4次累计不到30年有过短期改动外，至今一直都沿用正月为岁首。

辛亥革命后，1912年起采用公历，但用“民国”纪年，1月1日为公历岁首；1914年起把夏历正月初一定作“春节”，为农历岁首。

1949年9月27日，中国人民政治协商会议第一届全体会议决定采用“公元纪年法”，将公历1月1日称为“元旦”，夏历正月初一仍称“春节”。1970年以后夏历改称为农历。

“农历岁首称为春节，符合传统节日的内在性质，人们易于接受。”史志成表示，100多年来，中国人（包括海外华人）都非常重视春节。他说：“随着时代的发展，如今，人们过年的方式不再局限于传统，而是日新月异，紧扣时代脉搏。但不论外在形式如何改变，中国人对春节的期盼不会变，对于家人的团圆之愿不会变，关爱他人的人情之德也不会变，增强家族和谐发展的功能更不会变。”

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