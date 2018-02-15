东海海域油轮碰撞事故现场现亮色油膜 无明显气味

原标题：东海海域油轮碰撞事故现场发现亮色油膜 无明显气味

中新网2月15日电 据国家海洋局消息，2月14日下午至15日上午，国家海洋局船舶继续在东海海域油轮碰撞事故现场开展监视监测。15日8时，现场巡视在沉船点北侧约1.6公里处发现长约200米、宽约50米的亮色油膜，无明显气味。

在沉船点周边海域共采集了17个站位的水样。监测结果显示：海水中石油类物质含量均低于50μg/L。

国家海洋局将持续在现场开展监视监测，及时掌握溢油分布、漂移扩散状况，做好事发海域生态环境状况影响评估工作，及时公布相关信息。

1月12日上午10时25分，“桑吉”轮与“长峰水晶”轮碰撞事故现场灭火作业第三次启动。1月6日19：51时左右，巴拿马籍油船“桑吉”轮与中国香港籍散货船“长峰水晶”轮在长江口以东约160海里处发生碰撞。中新社发 上海海上搜救中心供图

北京时间1月6日20时许，隶属伊朗光辉海运有限公司的巴拿马籍油船“桑吉”轮与香港籍货船“长峰水晶”轮在长江口以东约160海里处相撞，导致“桑吉”轮起火。燃烧8天后，“桑吉”号于14日沉没。

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责任编辑：初晓慧