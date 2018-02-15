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西藏尼玛4.2级地震 暂未影响民众生命财产安全

西藏尼玛4.2级地震 暂未影响民众生命财产安全
2018年02月15日 19:46 中国新闻网
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　　原标题：西藏尼玛发生4.2级地震 暂未影响民众生命财产安全

图片来源 中国地震局网站图片来源 中国地震局网站

　　中新社拉萨2月15日电 （赵朗）中国地震台网正式测定：2月15日7时58分在西藏那曲尼玛县（北纬34.93度，东经86.85度）发生4.2级地震，震源深度44千米。那曲官方表示，经核查，地震发生在无人区，暂未影响当地民众生命财产安全。

　　尼玛县地处西藏藏北地区，是纯牧业县，平均海拔约4900余米以上。那曲地震局局长申嘎扎巴介绍，经核查，地震发生在无人区，距离县城较远，震感不明显，不影响当地民众正常过年。

　　据悉，该地震区距离最近的居民地新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县约322公里，距离西藏自治区首府拉萨市约765公里。（完）

 

责任编辑：霍宇昂

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