中央气象台:中东部17日起将出现较大范围雨雪天气

原标题：中央气象台：长江中下游地区有小雨 弱冷空气影响黄淮至江南

中央气象台15日发布春运气象服务专报。今天（16日）长江中下游地区降水范围明显减小；明天（17日）起，我国中东部将自西向东出现较大范围雨雪天气，南方大部多阴雨，17-18日西北地区东部、华北南部、东北地区南部等地有小到中雪或雨夹雪。

具体来看，今天（16日），新疆北部和南部高海拔山区、西藏西北部和东部、甘肃南部、黑龙江中南部等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪，西藏东部局地有大雪。浙江、福建、江西中部、广西西部等地有小雨。内蒙古东部等地有4-5级风。

弱冷空气影响黄淮至江南

此外，弱冷空气继续影响东部地区。今明两天（16-17日），有两股冷空气分别影响西北及内蒙古中东部、东北地区等地。

今明两天 河南安徽江西等地有雾

另外，今天（16日）夜间至明天（17日）早晨，河南南部、安徽北部、江西北部等地有大雾，局地有能见度不足500米的浓雾。

责任编辑：桂强