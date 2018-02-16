中央气象台:中东部17日起将出现较大范围雨雪天气

原标题：中央气象台：长江中下游地区有小雨 弱冷空气影响黄淮至江南
中央气象台15日发布春运气象服务专报。今天（16日）长江中下游地区降水范围明显减小；明天（17日）起，我国中东部将自西向东出现较大范围雨雪天气，南方大部多阴雨，17-18日西北地区东部、华北南部、东北地区南部等地有小到中雪或雨夹雪。
具体来看，今天（16日），新疆北部和南部高海拔山区、西藏西北部和东部、甘肃南部、黑龙江中南部等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪，西藏东部局地有大雪。浙江、福建、江西中部、广西西部等地有小雨。内蒙古东部等地有4-5级风。
弱冷空气影响黄淮至江南
此外，弱冷空气继续影响东部地区。今明两天（16-17日），有两股冷空气分别影响西北及内蒙古中东部、东北地区等地。
今明两天 河南安徽江西等地有雾
另外，今天（16日）夜间至明天（17日）早晨，河南南部、安徽北部、江西北部等地有大雾，局地有能见度不足500米的浓雾。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 台生抗议台当局不核准加班机：有家难...
- 【 军事 】 歼20与F35空战结果如何 美称交换比1:...
- 【 财经 】 人民日报:有药品利益集团“发明”疾病
- 【 体育 】 詹皇37分骑士4连胜 雷霆4人20+遭复仇
- 【 娱乐 】 央视春晚普天同庆大舞台曝光气势宏大
- 【 科技 】 京东调运费：自营不满49元需15元运费
- 【 教育 】 年味变淡？ 洋“亲戚”：中国传统春节...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有