熊猫团团圆圆在台过年 馆长：望给圆仔找个好夫婿

原标题：呆萌暖男、霸气美女与调皮公主：团团圆圆一家在台北过大年

新华社台北2月16日电（记者喻菲、祁星、李凯）冰制的大碗里盛着胡萝卜条、水果和用竹粉做成的窝窝头，中间两片窝窝头上分别写着“福”字和“旺”字，拱卫着中间象征“年年有余”的鱼型窝窝头，冰碗旁边还不忘摆上两根竹笋和一个元宝形状的窝窝头。大年初一，台北动物园里的大熊猫“团团”“圆圆”和“圆仔”津津有味地吃上了丰盛的年菜。

准备年菜的是四位与它们朝夕相处的保育员。“每年过年，我们都会发挥创意，用竹叶、竹笋、竹竿、饼干、胡萝卜、苹果等食材做成不同造型的年菜，它们吃得很开心。”台北动物园大熊猫特展馆馆长王怡敏说。

大年初一一大早，许多小朋友和家长就在大熊猫馆前就排起了长队，馆方估计当天的游客达到四五万人。

2008年12月从四川来到台北动物园安家的“团团”“圆圆”已经13岁了，他们在台湾安家已进入第十个年头，千金“圆仔”也已4岁多。它们一家在台北生活得还好吗？

“团团”：温柔害羞的呆萌暖男

王怡敏说，“团团”一直像一个呆萌的大男孩，害羞、不太自信，但是一个暖男，比“圆圆”还要温柔。

“我们馆里有很多人自称‘团嫂’，特别喜欢‘团团’，因为它对人百分之一百二的信任，我们对它做医疗处理，它会感到不适，但隔天就忘记，还是跟我们一样亲近。”王怡敏说。

2016年，保育员们却为“团团”担忧了好几个月。那年4月开始，“团团”变得常常如坐针毡，不肯好好坐下吃竹叶。是身体不舒服吗？是楼上餐厅移了位置，传来的声音影响它了？还是汶川大地震的阴影仍在？

“好长一段时间我们都找不到原因，眼见它的体重一直往下掉。”王怡敏回忆说。

后来保育员们找到一种新竹子，改善了竹叶品质，“团团”很快就好了起来。保育员还给“团团”提供一些益生菌，经过精心照料，“团团”的体重慢慢回升，健康好转，现在空腹体重足足有120公斤。

“圆圆”：聪明自信的霸气美女

在王怡敏眼中，“圆圆”是个聪明、漂亮、自信、霸气的女孩，它爱恨分明，很有个性，当它遇到不开心的事，会自己决定要不要理人。

为了掌握大熊猫的荷尔蒙水平，保育员要获得它们的尿液样本，如果站在那里等，非常耗费人力。因此保育员对大熊猫进行了排尿训练，如果做得好，它们就会得到一只大苹果作为奖赏。

“圆圆”非常聪明，教了两次就学会了，而呆萌的“团团”则需要训练更久。王怡敏说，“圆圆”跟妈妈相处的时间长，从妈妈那获得了有益的肠道菌，因而肠道非常健康。这让她有了一个新计划：能不能从“圆圆”的粪便中，提取出乳酸菌给“团团”以及其他肠道不好的大熊猫呢？

“‘团团’跟妈妈相处时间比较短，不到一年，所以它的肠道菌没那么好。之前我们都是给它人类食用的乳酸菌，但毕竟人类与大熊猫不同。今年我们计划从‘圆圆’的粪便中纯化乳酸菌，变成保健食品给‘团团’。这在技术上是可行的，因为我们在很多家畜型动物身上都这样做。”王怡敏说。

“圆仔”：调皮好动的小公主

在台湾出生的“圆仔”4岁多了，但它还像小时候那样顽皮，喜欢给保育员们出难题。

对于大熊猫来说，台湾从三四月开始气温就很热了。保育员在其室外活动场种了很多植物，供它们乘凉。但“圆仔”常常搞破坏，保育员要跟它斗智斗勇，却又总是输给它。

当保育员给“圆仔”做体检时，它有各种小动作，躺下的时候一会儿用脚偷偷踢保育员，一会儿把保育员的手拨开。

“它吃竹叶没有那么好，会技巧性地一直等窝窝头、水果、竹笋。它有时候坐不住，像多动的小女孩。”王怡敏谈起“圆仔”的口吻就像一位妈妈在说自己宠爱的孩子，“但这正是它可爱的地方，‘圆仔’跟我们的互动最多。”

大熊猫还会在台湾继续开枝散叶吗？

“团团”“圆圆”生下“圆仔”后，保育员们一直希望它们能有第二胎，但是目前还没有好消息。

王怡敏说，“团团”“圆圆”现在13岁，还在育龄期，虽然7到12岁是大熊猫的黄金生育期，但也有19岁当妈妈的，只要有正常发情行为，还有机会。

每年二三月大熊猫的发情期，大陆的大熊猫保护专家就会来台湾，协助引导“团团”“圆圆”交配。

王怡敏说，当“圆圆”进入发情期或妊娠期时，保育员都会日夜守护，有时两个星期都无法回家。

她说，“圆仔”有些早熟，它在2岁8个月和3岁8个月就有过两次发情了，可能是营养状况好的原因，但保育员认为现在还不是它适宜生育的时候，应再多给它一些时间成长。

“我们希望未来一年能给它找个好夫婿，或者冷冻精液，这需要与大陆方面展开相关讨论。”王怡敏说，自己经常会在微信上与大陆的大熊猫保护专家交流，“他们的经验比我们丰富，我们常会向他们取经。”

责任编辑：桂强