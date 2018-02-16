预计21万名中国游客赴马来西亚过年 外媒这样评价

原标题：预计21万中国游客赴马来西亚过年 新媒：已准备一系列促销活动

2月3日，在马来西亚吉隆坡，人们观看舞龙表演。新华社发

参考消息网2月16日报道 外媒称，马来西亚预计超过21万名中国游客来马过年。

据新加坡《联合早报》网站2月13日报道，马来西亚旅游促进局主席萧家伟接受《南洋商报》访问时说，去年1月农历新年期间，马来西亚共迎来19.49万中国游客。“截至2017年10月，马来西亚共迎来189.64万名中国游客，同比2016年，人数共提高了8.1%。我希望马来西亚在农历新年期间，可吸引超过21万名中国游客来马。”

中国驻马大使白天本月初与夫人陈巍出席“履新及戊戌年新春招待会”时曾透露，中国来马游客年均超过200万人次，每名中国游客到马旅游平均消费超过4000人民币。

萧家伟指出，马来西亚机场控股有限公司目前与支付宝、中国银联、马来西亚旅游局和各零售商场合作，在吉隆坡国际机场和吉隆坡第二国际机场宣传一系列的促销活动，欢迎在农历新年来马的中国游客。

他坦言，在吸引中国游客方面，相较于邻国泰国和新加坡，马来西亚确实逊色不少。

报道称，马来西亚与新加坡之间的通道关卡缓慢和拥堵问题一直是游客的梦魇，这点萧家伟也坦言这是个问题。他说，马新第二通道关卡已有25年历史，由于该关卡能容入人数的空间有限，已经无法负荷日常游客的人数，而且其基础建设日渐陈旧破损。“200万名来马的中国客中，有91万名中国游客使用马新第二通道关卡进入新加坡。因此，他说，政府必须要改善该关卡的设施，其次就是加强通关程序的方便性。”

他表示，目前政府正在探讨要如何加强有关设施，短期解决方案则要先提升厕所、等候区和警察人数，而长远之计就是要扩大其关卡的设备。

责任编辑：霍宇昂