军官在亚丁湾抓3名海盗缴3支冲锋枪 由排长升连长

原标题：威武！亚丁湾护航！抚州籍军人抓获3名海盗、缴获3支冲锋枪……

2月14日，腊月二十九，除夕前一天。这天上午，抚州市副市长、金溪县委书记王成兵，刚录制完新春贺词，就急匆匆直奔一位现役军人的家，送一份特殊的立功喜报。这位军人，就是龚凯峰。

抚州市副市长、金溪县委书记王成兵（右四）将立功喜报送到金溪籍优秀军官龚凯峰（右五）家中。

去年4月，在亚丁湾执行护航任务时，海军某部排长龚凯峰和战友登上了被海盗劫持的图瓦卢籍OS35货轮，救下了船员，并与荷枪实弹的海盗近距离对峙，最终抓获3名海盗，缴获3支上了膛的AK-47冲锋枪。

这是迄今中国海军在亚丁湾护航以来，首次抓获海盗。

龚凯峰为此荣立二等功，并由排长提升为连长。

来到龚凯峰家里，王成兵把二等功喜报、“二等功臣之家”牌匾还有3000元奖励金，送到他亲人手里，工作人员还为他父亲披上“一人立功、全家光荣”红绶带。

适逢龚凯峰探亲休假在家，王成兵把龚凯峰拉到身边，对他荣立二等功表示祝贺。

“这个二等功，是用生命换来的，是荷枪实弹拼出来的。”王成兵说，这个功是金溪人民的光荣，也是金溪人民的骄傲。

接着，王成兵还详细询问龚凯峰在部队训练、工作、生活情况，畅谈当前国际国内军事形势，鼓励龚凯峰在部队继续刻苦训练、努力工作，期待他再立新功，为家乡人民多争光。

金溪县，享有“象山故里”“江南书乡”“华夏香都”等美称，历史上出金产银、溪水色泽如金，今日金溪籍军人在强军路上也是争金夺银，尽展金溪风采。

2017年，先后有17名金溪籍军人立功。春节前两三天，金溪县人武部为多名军人送去了立功喜报和功臣牌匾。

金溪县人武部政委邱柏星为立功军人家庭送去“功臣之家”牌匾。

正是有这些军人的无私奉献，我们才能生活在这个和平的年代！

向军人致敬！

来源：人民前线

责任编辑：桂强