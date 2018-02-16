除夕夜全国空气质量比去年好转 部分城市重污染

原标题：除夕夜全国空气质量同比去年普遍好转 部分城市重污染

资料图：重庆城区内放烟花爆竹迎新年。 陈超 摄

中新网2月16日电 据环境保护部宣传教育司官方微博消息，环境保护部有关负责人16日向媒体通报，2018年春节期间（除夕19时至正月初一6时）我国城市空气质量总体较好，受不利气象条件和烟花爆竹燃放影响，部分城市出现空气重污染。

这位负责人介绍说，除夕至初一期间，全国338个城市中有80个城市空气质量达到重度及以上污染级别，其中17个城市达到严重污染级别。与前一日相比，重度污染和严重污染级别城市数量分别增加56个和17个，烟花爆竹燃放对城市空气质量影响明显。但由于今年各地普遍加强烟花爆竹禁放限放措施，今年春节期间全国空气质量同比去年春节期间仍普遍好转。

2018年除夕至初一全国逐小时重污染城市数量及PM2.5平均浓度

京津冀及周边地区乌海、巴彦淖尔、廊坊、临汾4个城市为严重污染，承德、保定、德州、呼和浩特等14个城市为重度污染，聊城、吕梁、新乡等41个城市为轻度至中度污染，潍坊、威海、淄博等10个城市空气质量为良，兴安盟空气质量为优。其中，乌海市为区域内污染最重城市，PM2.5和PM10平均浓度分别为434微克/立方米和562微克/立方米，AQI值达到462。北京市AQI值为239，重度污染，主要污染物为PM2.5。乌海、承德、巴彦淖尔、包头等城市部分时段小时AQI达到500。期间，京津冀地区PM2.5、PM10平均浓度分别为167和222微克/立方米，较去年分别下降28.9%和26.5%。

长三角地区没有城市空气质量达到重污染，衢州、丽水2个城市为轻度污染，徐州、台州、常州等16个城市空气质量为良，上海、湖州、苏州等7个城市空气质量为优。衢州为区域内污染最重城市，PM2.5和PM10平均浓度分别为115微克/立方米和146微克/立方米，AQI值达到150。衢州、泰州部分时段小时AQI达到中度污染。期间，长三角地区PM2.5、PM10平均浓度分别为44和70微克/立方米，较去年分别下降38.0%和41.7%。

珠三角地区没有城市空气质量达到重污染，广州、惠州、肇庆等7个城市为轻度至中度污染，深圳、江门2个城市空气质量为良。广州为区域内污染最重城市，PM2.5平均浓度为143微克/立方米，AQI值为190。广州、惠州、肇庆等城市部分时段小时AQI达到重度污染和严重污染。期间，珠三角区域PM2.5、PM10平均浓度分别为92和118微克/立方米，较去年分别上升33.3%和26.9%。

这位负责人介绍说，受烟花爆竹集中燃放的影响，2月15日19时~16日2时，338个城市PM2.5小时浓度快速升高。16日2时，监测的338个城市PM2.5小时平均浓度达到167微克/立方米，全国共有142个城市PM2.5小时平均浓度大于150微克/立方米（PM2.5日均标准值为75微克/立方米），达到重度及以上污染。其中，巴彦淖尔、梅州、乌海等65个城市PM2.5小时平均浓度大于250微克/立方米，为严重污染。

从近四年除夕夜间全国城市环境空气质量变化情况来看，2018年除夕夜间全国338个城市空气质量总体有所好转，PM2.5最大小时平均浓度较去年除夕夜下降了22.1%，较三年平均下降了21.0%。峰值污染期间全国重污染城市数量较去年减少了41个，较三年平均减少了42个。

2018年春节期间北京市五环内禁放烟花爆竹，与往年春节期间相比，北京市污染程度明显减轻，最大峰值浓度为276微克/立方米，较去年同期下降 57.3%，较三年平均峰值浓度下降52.9%，初一凌晨1时至2时未出现因燃放烟花爆竹导致的浓度剧烈上升现象。期间，北京市在初一凌晨3时和4时 PM2.5小时浓度超过250微克/立方米，空气质量为严重污染，但相比近三年春节期间，严重污染时长已经显著降低。

据京津冀及周边地区组分网观测结果，受到烟花爆竹集中燃放影响，除夕夜间京津冀及周边地区多个城市PM2.5组分中指示烟花炮竹燃放的特征组分浓度上升显著，包括钾离子、氯离子、镁离子、无机碳、钡、铜、铁、铅、锌、钙等，京津冀及周边城市中石家庄、太原相关特征组分浓度上升最大。

这位负责人表示，据中国环境监测总站预测，未来3天，受弱风、高湿及逆温等不利气象条件影响，同时受年初一烟花爆竹集中燃放影响，全国城市环境空气质量总体一般，东北和西南大部空气质量优良，黑龙江西南部、辽宁大部和四川盆地以轻至中度污染为主；华北北部、华东、华南和西北大部以良至轻度污染为主，局地可能出现中度及以上污 染；华北中南部以中至重度污染为主。北京17至18日以中度污染为主，19日受可能的冷空气影响，以良至轻度污染为主。

责任编辑：桂强