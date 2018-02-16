春节期间中国80个城市空气质量现重度及以上污染

原标题：春节期间中国80个城市空气质量出现重度及以上污染

中新社北京2月16日电 （记者 阮煜琳）中国环境保护部有关负责人16日向媒体通报，春节期间，中国城市空气质量总体较好，受不利气象条件和烟花爆竹燃放影响，全国338个城市中有80个城市空气质量达到重度及以上污染级别，其中17个城市达到严重污染级别。

春节期间（除夕19时至正月初一6时），受不利气象条件和烟花爆竹燃放影响，部分城市出现空气重污染。全国338个城市中有80个城市空气质量达到重度及以上污染级别，其中17个城市达到严重污染级别。

2018年春节期间，北京市共设置烟花爆竹销售网点87个，同比去年下降了82.97%。今年春节烟花爆竹共备货7.5万箱，比2017年备货量的17万箱，下降了55.9%。 中新社发 李连杰 摄

这位负责人介绍说，与前一日相比，重度污染和严重污染级别城市数量分别增加56个和17个，烟花爆竹燃放对城市空气质量影响明显。由于今年各地普遍加强烟花爆竹禁放限放措施，与去年同期相比，今年春节期间全国空气质量普遍好转。其中，京津冀地区PM2.5、PM10平均浓度分别为每立方米167和222微克，较去年分别下降28.9%和26.5%。

监测显示，京津冀及周边地区乌海、巴彦淖尔、廊坊、临汾4个城市为严重污染，承德、保定、德州、呼和浩特等14个城市为重度污染，聊城、吕梁、新乡等41个城市为轻度至中度污染。其中，乌海市为区域内污染最重城市，PM2.5和PM10平均浓度分别为每立方米434微克和每立方米562微克，空气质量指数（AQI）值达到462。乌海、承德、巴彦淖尔、包头等城市部分时段小时AQI达到500。

据介绍，受烟花爆竹集中燃放的影响，2月15日19时-16日2时，338个城市PM2.5小时浓度快速升高。16日2时，监测的338个城市中共有142个城市PM2.5小时平均浓度大于每立方米150微克，达到重度及以上污染。其中，巴彦淖尔、梅州、乌海等65个城市为严重污染。

从近四年除夕夜间全国城市环境空气质量变化情况来看，2018年除夕夜间全国338个城市空气质量总体有所好转，PM2.5最大小时平均浓度较去年下降了22.1%。峰值污染期间全国重污染城市数量较去年减少了41个，较三年平均减少了42个。

中国环境监测总站预测，未来三天，受不利气象条件和正月初一烟花爆竹集中燃放影响，全国城市环境空气质量总体一般，华北北部、华东、华南和西北大部以良至轻度污染为主，局地可能出现中度及以上污染，华北中南部以中至重度污染为主。（完）

责任编辑：刘光博