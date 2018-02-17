泰旅游大巴发生车祸17名中国游客受伤 中使馆交涉

原标题：泰国一旅游大巴发生车祸 17名中国游客受伤

16日上午，一辆载有中国游客的大巴在从泰国甲米驶往攀牙的途中，发生车祸，泰国司机当场死亡，车上35名中国游客中，有17人受伤，其中三人伤势较重，暂无生命危险。据初步调查，事故可能由于司机疲劳驾驶所致。事故发生后，驻宋卡总领馆普吉领事办公室马翠宏副总领事已前往医院看望伤员，要求医院全力救治，并为涉事中国游客提供协助。中国驻泰国大使馆已向泰旅游体育部、旅游警察交涉，要求其尽快查明原因，并采取切实有效措施，防止类似事情再次发生。目前，普吉府尹已赴医院慰问了伤员，旅游警察、游客协助中心等已介入处理。中国驻泰使领馆将继续密切跟进相关情况，为中国游客提供必要协助。（央视记者 陈林聪）

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