西藏边防兵春节坚守：因缺氧指甲内陷 衣服开春洗

原标题：“撵”不走的高原兵

春节前夕，记者艰难爬上海拔4500多米的西藏军区边防某团无名湖哨所。

这是一条从山下到哨所直线距离不到1公里的路。说是路，其实是或隐藏于密林之中的乱石滩，或覆盖于冰滩之下的陡坡悬崖，或要借助安全绳攀爬的绝壁，或架于深涧之上的独木桥。即使是经验丰富的老兵，登上无名湖哨所，也要三两个小时。

大雪封山期，哨所的急需物资都要靠官兵自己背运上去。多年来，官兵硬是踩着笋芽般凸起的裸石，在悬崖绝壁上用双脚蹚出一条路来。

无名湖其实没有湖，并且非常缺水。哨所有时饮水做饭的水都缺，更别说像洗衣等其他方面的用水。特别是冬天，官兵的衣服大都要等到来年春天才能洗。

与无名湖哨所官兵座谈，记者注意到，30岁的上士尹小波，由于高原缺氧，双手指甲内陷严重，黢黑的脸庞透着一丝高原红，看起来比同龄人老了许多。刚入伍时他就产生“不在西藏坚守”的念头，可是几年下来，每次假期不满他就提前归队。

广东籍战士钟国睿，刚到这个终年阴冷潮湿、冰冻期在6个月以上的地方时极不适应。但在无名湖待久了，他的态度却发生了变化。记者问他，你最大的梦想是什么？他说：“留队选改士官，继续在无名湖站岗！”

同行的副团长王祖桥对记者说，如果没有崇高的追求和理想信念，很难在无名湖哨所坚守。战士聂秉富在哨所服役15年，“撵”都“撵”不走。战士刘嘉远退伍后，第二次申请进藏服役，提出非无名湖哨所不去……

没有湖的无名湖，“撵”不走的高原兵。离开无名湖之际，几名准备出发巡逻的战士正在向哨楼顶部的国旗敬礼。记者心头一震：那出征的军礼，不就是边防战士对祖国的豪迈誓言吗？

（本报西藏山南2月16日电）

来源：解放军报

责任编辑：霍宇昂