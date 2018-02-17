中央气象台：广东等地17日有能见度低于200米浓雾

原标题：气象台发布大雾黄色预警 广东等地能见度低于200米

中新网2月17日电 据中央气象台网站消息，中央气象台2月17日06时继续发布大雾黄色预警：预计，17日早晨至上午，河南东南部、江苏中南部、湖北南部和东北部、湖南东北部和西南部、贵州东南部、江西东部、福建中北部、广东南部、广西南部、重庆中部等地有大雾，其中河南东南部、江苏中部、江西东部、福建西北部、重庆中部、贵州东南部、广西南部、广东西南部等地的部分地区有能见度低于200米的强浓雾。

防 御 指 南：

1、由于能见度较低，驾驶人员应控制速度，确保安全；

2、机场、高速公路、轮渡码头采取措施，保交通安全。

责任编辑：桂强