新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

泰大巴车祸17名中国游客伤情稳定 其余人已回酒店

泰大巴车祸17名中国游客伤情稳定 其余人已回酒店
2018年02月17日 12:10 央视
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：泰国旅游大巴发生车祸 17名受伤中国游客伤情稳定

　　16日上午，一辆载有中国游客的大巴在从泰国甲米驶往攀牙的途中，发生车祸，泰国司机当场死亡，车上35名中国游客中，有17人受伤，其中3人伤势较重。最新消息显示，目前35名游客中18人已返回酒店，17名受伤游客中9人需住院治疗，其余8人伤势较轻留院观察；住院9人中，3名重伤游客重需手术治疗，其中2名儿童已顺利完成手术，1名成年人待专家会诊后再进行手术。全部受伤游客伤情稳定，无生命危险。（央视记者 陈林聪）

责任编辑：桂强

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区