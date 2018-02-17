泰大巴车祸17名中国游客伤情稳定 其余人已回酒店

原标题：泰国旅游大巴发生车祸 17名受伤中国游客伤情稳定

16日上午，一辆载有中国游客的大巴在从泰国甲米驶往攀牙的途中，发生车祸，泰国司机当场死亡，车上35名中国游客中，有17人受伤，其中3人伤势较重。最新消息显示，目前35名游客中18人已返回酒店，17名受伤游客中9人需住院治疗，其余8人伤势较轻留院观察；住院9人中，3名重伤游客重需手术治疗，其中2名儿童已顺利完成手术，1名成年人待专家会诊后再进行手术。全部受伤游客伤情稳定，无生命危险。（央视记者 陈林聪）

责任编辑：桂强